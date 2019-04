Pacheta espera que su equipo saque rédito de la crisis de Las Palmas El entrenador del Elche, Pacheta, en la sala de prensa del Martínez Valero. / e. c. f. Confía en hacer un buen partido aprovechando el momento de dudas del conjunto canario: «Para un grande no es fácil estar tan abajo» EFE ALICANTE. Lunes, 8 abril 2019, 00:24

El Elche tiene mañana en las islas Canarias una buena oportunidad para encarrilar la permanencia en Segunda División. Pacheta tiene claro que su equipo ha de aprovechar la inercia negativa del rival y afirmó ayer que el reto es intentar sacar provecho del actual momento de incertidumbre de la UD Las Palmas, muy lejos de su objetivo inicial.

«Las Palmas tiene grandísimos futbolistas, de una calidad extrema, y es un equipo hecho para competir por el ascenso directo, pero se encuentra a nueve puntos del play off y no es fácil para un grande pelear por un objetivo que no era el marcado», explicó el técnico. Pacheta afirmó que el Elche encara el partido en el mejor momento de la temporada por la distancia sobre el descenso y garantizó que su equipo jugará con personalidad para intentar mejorar sus números a domicilio.

Mejorar a domicilio

«Llevamos 12 puntos fuera de casa, pero yo creo que merecíamos más. Estamos cera de la victoria y hay que seguir martilleando en esta línea», comentó el castellano, quien lamentó las ausencias de Iván Sánchez y Manuel Sánchez, si bien indicó que cuenta con «alternativas» en la plantilla. «Llegamos bien al partido, dando muestras de madurez y crecimiento», dijo Pacheta, quien no dio pistas sobre la alineación ante Las Palmas, aunque sí descartó realizar un cambio de sistema. El entrenador insistió en tratar su renovación con el Elche cuando la permanencia esté totalmente asegurada, ya que no quiere desviar la atención del equipo en el tramo final del campeonato. «Me martillea lo que pasó aquí hace dos años y me consta que también a todo el mundo que me rodea. Sufrimos un derrumbe y eso nos hace estar a todos atentos», dijo en relación al descenso sufrido por el Elche cuando se encontraba en una situación idéntica a la actual.

El entrenador se mostró confiado en que si el Elche sigue en la misma línea de resultados pueda tener un final de liga cómodo en el que pueda «disfrutar» de partidos ante equipos como Málaga o Deportivo de La Coruña, a pesar de lo complicado que se intuía su calendario.

Pacheta también quiso tener unas palabras de cariño hacia el Ontiyent, club que ha anunciado su retirada de Segunda B por impagos a los jugadores.