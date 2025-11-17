El nuevo aparcamiento en Alicante con forma de alcachofa que cuenta con 131 plazas

La Generalitat ha puesto en servicio un nuevo aparcamiento en Almoradí (Alicante) tras invertir 645.000 euros con el objetivo de «fomentar la práctica de ... compartir coche y cuya forma evoca una alcachofa en honor a su tradición agrícola y a las fiestas y eventos que se celebran en torno a esta planta».

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado esta instalación, que «ya está plenamente operativa» y que «permite mejorar la movilidad comarcal ofreciendo un punto seguro, ordenado y accesible para facilitar el uso compartido del vehículo», según recoge la Generalitat en un comunicado.

Martínez Mus ha destacado que este aparcamiento, situado en el enlace de la CV-912 con la AP-7, «está ubicado en un cruce estratégico de carreteras» y «será punto de encuentro para que los conductores compartan un único vehículo para ir a su trabajo».

De esta manera, la Generalitat ha destacado que facilita «una movilidad más ordenada y sostenible», proporcionando «un lugar seguro donde realizar los intercambios de ocupantes de vehículos, tanto al ir como al volver» de los centros de trabajo. Además, según el vicepresidente segundo, servirá como «zona de descanso ocasional».

Según la administración autonómica, «este tipo de áreas se están implantando en las grandes ciudades y, paulatinamente, se irán incorporando como una opción más de transporte».

«Este formato resulta útil, práctico y económico para resolver la movilidad cotidiana desde los núcleos residenciales a los principales puntos de concentración de tráfico, tales como polígonos industriales, zonas universitarias y las ciudades, evitando el uso individual del vehículo», ha matizado Martínez Mus.

El vicepresidente segundo ha estado acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa, y alcaldes de la zona.

DETALLES DEL ÁREA DE INTERCAMBIO

El área de intercambio tiene una superficie de 16.800 metros cuadrados y se ha dotado de elementos de señalización, balizamiento, jardinería y de alumbrado necesarios. Además, dispone de una capacidad de 131 plazas para vehículos ligeros. Algunas de ellas quedarán reservadas para personas con movilidad reducida. También se ha renovado la vegetación con nuevas plantaciones «que mejoran la integración paisajística de este nuevo equipamiento público», según el Consell.

El nuevo aparcamiento de intercambio situado en la CV-912, vía que enlaza con la AP-7 y vertebra la movilidad entre Almoradí, Daya Nueva y el resto de la Vega Baja, «refuerza la red local de carreteras y facilita los desplazamientos diarios de miles de usuarios», ha destacado el ejecutivo autonómico.

Además, ha indicado que «la CV-912 registra una media de 3.714 vehículos al día, según datos de aforo de 2023, y es frecuentemente utilizada como vía de acceso a los núcleos de población de Almoradí, Rafal y Dolores y demás municipios de la Vega Baja y para acceder a la autopista AP-7».

Con esta actuación en Almoradí, que linda con Daya Nueva, «la provincia de Alicante suma ya cinco aparcamientos para vehículo compartido promovidos por la Generalitat, consolidando un modelo de movilidad eficiente y reduciendo emisiones asociadas a los desplazamientos cotidianos», según ha destacado la administración autonómica, que ha apuntado que «próximamente se iniciarán nuevas actuaciones, como la prevista en Rafal».

«Se trata de un ejemplo más de la voluntad del Consell de seguir avanzando en infraestructuras útiles, integradas en su entorno y orientadas a facilitar desplazamientos más eficientes, seguros y sostenibles en la Comunitat Valenciana», ha concluido.