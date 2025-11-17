Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El nuevo aparcamiento en Alicante con forma de alcachofa que cuenta con 131 plazas

Este aparcamiento, situado en el enlace de la CV-912 con la AP-7, está ubicado en un cruce estratégico de carreteras y será punto de encuentro para que los conductores compartan un único vehículo para ir a su trabajo

Redacción

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:56

Comenta

La Generalitat ha puesto en servicio un nuevo aparcamiento en Almoradí (Alicante) tras invertir 645.000 euros con el objetivo de «fomentar la práctica de ... compartir coche y cuya forma evoca una alcachofa en honor a su tradición agrícola y a las fiestas y eventos que se celebran en torno a esta planta».

