Nico Rodríguez destaca el nivel de los refuerzos y de la cantera Nico Rodríguez saluda al Presidente del club Diego García en el Martínez Valero. / elche cf El Director Deportivo del Elche anuncia novedades en breve y se muestra satisfecho con la adaptación de los nuevos dentro de la plantilla EFE ELCHE. Martes, 23 julio 2019, 00:50

Nico Rodríguez anunció «novedades en breve» en cuando a la salida y llegada de jugadores y se mostró muy «contento» con la aportación realizada por los jugadores de la cantera en los primeros compromisos de la pretemporada.

En este sentido, el Director Deportivo elogió la aportación de los fichajes en estas primeras sesiones de trabajo. «Más que lo que hagan en un partido me gusta el día a día. Saben dónde han venido y a lo que vienen», sentenció.

Y es que al igual que Pacheta, el cuerpo técnico del Elche prior iza en pretemporada el trabajo en los entrenamientos por encima del nivel en los primeros amistosos. Hasta mediados de agosto lo que menos preocupa son los resultados en los partidos de preparación.

El director deportivo del Elche, afirmó también en su intervención que el Hércules de Alicante, máximo rival deportivo, no se ha puesto en contacto con él para intentar el fichaje de Borja Martínez, jugador al que el club puede dar salida.

«Sí que hay varios equipos que han preguntado, pero el Hércules no se ha puesto en contacto», dijo el técnico asturiano, quien admitió estar «valorando» con los agentes del jugador la situación del extremo alicantino.

«No sabemos nada del Hércules», reiteró Rodríguez, quien explicó que el problema de Borja Martínez para seguir en la plantilla del Elche es «que ha habido incorporaciones y el listón está alto, lo que dificulta su participación».

«El entrenador está intentando adaptarle a una posición de lateral, pero ahí la competencia es fuerte y es una posición nueva para él, por lo que se dificulta todo», argumentó el director deportivo.

La intención es tener una plantilla corta, con veintidós fichas profesionales, lo que todavía encarece más las opciones de quedarse en el conjunto del Martínez Valero.

Ramón Folch, una de las caras nuevas que ya ha llegado al plantel se mostró satisfecho de sus primeros días en el club y destacó el ambiente que se ha encontrado y sobre todo que en el Elche se tienen muy claras las ideas.

«Es importante meternos en la cabeza en los primeros partidos ganar, ganar y ganar», dijo el centrocampista catalán, quien no tuvo dudas para aceptar la oferta del Elche tras los consejos que recibió de sus compañeros Edgar Badía y Jesús Olmo.

«Me hablaron maravillas del club, de la ciudad y de la afición. No me lo pensé», dijo el ex jugador del Oviedo, quien prometió devolver la confianza recibida desde la entidad ilicitana con «trabajo desde el primer día de entrenamientos».

Folch admitió tener «las piernas cansadas» tras los primeros amistosos y entrenamientos, y definió a su nuevo entrenador, José Rojo 'Pacheta', como un técnico que «exige el máximo a los jugadores, y eso es bueno».

Se trata de un jugador trabajador pero no exento de calidad y debe ser pieza básica en el juego.