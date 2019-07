Mfulu llega al Elche para demostrar su clase y tiene ya ganas de jugar partidos El centrocampista aseguró sentirse muy feliz en sus primeros días en la ciudad y compenetrado con sus nuevos compañeros EFE ELCHE. Viernes, 19 julio 2019, 00:06

Omenuke Mfulu, centrocampista del Elche, afirmó ayer jueves, durante su presentación oficial, que tiene ganas de debutar y competir con el equipo ilicitano, al que ha llegado procedente de la liga francesa.

El jugador franco-congoleño, de 25 años, destacó que su adaptación al Elche está siendo rápida ya que encontró un club «familiar» y una ciudad en la que tanto él como su familia se sienten «como en casa» y «bien acogidos por el entorno».

«Quería una experiencia fuera de mi país y España me atraía. El club me hizo sentir importante y eso me hizo decantarme», explicó el jugador, quien antes de firmar visitó Elche durante dos días para conocer la entidad y las instalaciones del mismo.

Mfulu indicó que las conversaciones para su fichaje se cerraron a finales de junio de forma rápida y destacó a Paul Pogba, Blaise Matuidi y Abou Diaby como sus principales referentes futbolísticos.

El centrocampista definió a José Rojo 'Pacheta', su entrenador, como un técnico «simpático, trabajador y cercano a los jugadores» y aseguró tener capacidad para adaptarse a cualquier posición siempre en el medio campo.

Nico Rodríguez, director deportivo del Elche, explicó que Omenuke Mfulu responde a un perfil «difícil de encontrar en España» y no quiso calificar al jugador, que procede de la Segunda División francesa, como una «apuesta personal, sino como una opción más para el entrenador».

«Es un futbolista con un gran despliegue físico y que juega bien. Se adaptará bien y nos convencerá de que hemos hecho un gran fichaje», concluyó.

Hoy será la primera oportunidad de ver al jugador de corto con su nuevo equipo, siempre que Pacheta decida alienarlo en el primer encuentro amistoso de la pretemporada del conjunto ilicitano. El Elche se mide al Atlético Torrelano, un conjunto de inferior categoría, que servirá para calibrar el nivel físico de los jugadores.

Mañana sábado el conjunto del Martínez Valero tiene otro test ante la UD Ilicitana, por eso no debe descartarse que el técnico apueste por alinear dos equipo diferentes. No todos debutaran hoy en el Isabel Fernández.