Medio centenar de cortos de 18 países competirán en el Festival de Cine de Alicante EFE ALICANTE. Martes, 26 marzo 2019, 00:41

Cincuenta cortos de dieciocho países competirán en las distintas secciones oficiales del decimosexto Festival de Cine de Alicante, que se celebrará del 11 al 18 de mayo.

Estas cincuenta obras, procedentes de países como Argelia, Italia, Turquía, Francia, Irán, Argentina, México o Estados Unidos han sido seleccionadas por la organización del certamen, tras haber recibido más de un millar de piezas.

En la sección de cortometrajes de animación internacional concursarán diez trabajos de España, Argentina y Francia: 'Dry Fly', 'Ian, 'Indiferencia', 'Joyu', 'La noria', 'Lifetime', 'Sin gravedad', 'The Bolt Connection', 'The Stained Club' y 'Tututú'. En la de cortometrajes del Mediterráneo participarán ocho producciones de Argelia, Italia, Turquía, Francia, Irán y Grecia: 'Black Spirit', 'Genéricamente', 'La cinta', 'Mama', 'Roseline', 'Varahram', 'Vetro' y 'Breve encuentro'. A su vez, ocho trabajos de España, Alemania, Italia y Perú competirán en la sección LGTBI: 'Con Paquito era mejor', 'Darío', 'El destello', 'Orgullo', 'Realness', 'Sin cuerpo', 'Supay' y 'Uncoloured Girl'. Otras diez obras de Malasia, Colombia, Rusia, Brasil, México, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Argentina y Reino Unido han sido seleccionadas dentro de la sección de cortometrajes de ficción internacional: 'Alegría', 'Alma', 'Y ahí el abre los ojos', 'Cenizas', 'Cortito', 'Paris you got me', 'Summerfest', 'La viuda', 'Una Noche Solos'y 'White'. Por su parte, catorce títulos estarán en la de cortometrajes españoles, en la que el Festival de Cine de Alicante puntúa para los premios Goya: '13 años', '27 minutos', 'Clau', 'De repente, la noche', 'El jarrón', 'FIN', 'Karma', 'La silla eléctrica', 'Los galgos', 'Maras', 'Padre', 'Sin ti', 'Tu día de suerte' y 'Zapatos de tacón cubano'.

El director del certamen alicantino, Vicente Seva, destacó la amplia participación internacional de trabajos en el festival. «Hemos recibido más de 1.100 obras y ha sido muy difícil realizar la selección definitiva». El certamen cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación