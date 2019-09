Mazón respalda a su número dos por no querer viajar a Irán con el Marq El presidente de la Diputación, ayer en la presentación de una exposición en el Palacio Provincial. / lp La diputada de Cultura se niega a visitar Teherán por la discriminación a la mujer en el país asiático, donde estaba citada para encabezar la expedición EFE / C. C. ALICANTE. Jueves, 12 septiembre 2019, 23:50

El presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, quiso ayer manifestarse al respecto de la decisión de su vicepresidenta Julia Parra (Cs) y diputada de Cultura de no unirse a la expedición del Marq que viajará a Irán para promocionar una exposición. La política emitió un comunicado el pasado miércoles asegurando que no acudiría a la capital del país asiático por la discriminación que allí sufren las mujeres, siguiendo así la tendencia de compañeros suyos en la formación naranja. Mazón no quiso ayer polemizar sobre si es una buena decisión o no de la máxima responsable del área de Cultura, le dio su respaldo y se mostró confiado en que la colección alicantina «ayude a abrir ventanas y foros de flexión» en Irán.

Tras inaugurar ayer la exposición 'Musas: Rusia y Alicante' en el Palacio Provincial, donde aunque estaba previsto, finalmente no acudió Parra por enfermedad, Mazón fue preguntado por el anuncio de su número dos en la institución que, en la práctica, deja la delegación de Alicante en Irán sin un cabeza visible político. El presidente afirmó que recibió «muy positivamente» la determinación de su vicepresidenta y diputada de Cultura, y sostuvo que la programación y calendario de la exposición se mantiene intacta, con una comitiva que encabeza a partir de ahora el director gerente de la Fundación Marq, José Alberto Cortés.

«El punto de vista reivindicativo de la vicepresidenta cuenta con mi respaldo», repitió el popular antes de explicar que espera que la negativa de Parra a visitar el país «sea un estímulo para que Irán recorra un camino» desde el punto de vista social, en referencia a la igualdad de hombres y mujeres.

En todo caso, recalcó que las relaciones del Marq con el Museo Nacional de Irán, en Teherán, son «magníficas». Y aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a los responsables persas que facilitaran la exhibición en Alicante de su colección 'Irán. Cuna de Civilizaciones', una muestra que ha estado seis meses -hasta el 1 de septiembre-, con 101.000 visitantes, y que ha facilitado la «contraprestación» de ahora de la exposición del Museo Arqueológico Provincial allí.

«La situación de Irán no es exactamente la que desearíamos que ocurriera en el plano político y social, y deseamos que las cosas mejoren», por lo que «la exposición alicantina puede ayudar a abrir ventanas y foros de reflexión» a partir de que los iraníes observen cómo ha evolucionado la historia de la provincia, manifestó el presidente de la Diputación.

Entre el próximo 22 de septiembre y el 8 de abril de 2020, el Marq -Mejor Museo Europeo en 2004- mostrará en el Museo Nacional de Irán 283 piezas que repasan el paso de las civilizaciones mediterráneas con el título 'Alicante. Tesoros del Marq'. Entre ellas, una réplica de la Dama de Elche y una variedad de piezas recogidas en la arqueología de la provincia.