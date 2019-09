Mazón, de Compromís: «Quieren instaurar el modelo catalán»

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, parece que seguirá la misma línea que su antecesor, César Sánchez, en contra de las políticas de Compromís, coalición a la que el popular acusó ayer de querer implantar el modelo de mancomunidades catalán para sustituir a las diputaciones y controlar el reparto de fondos a los municipios.

El rifirrafe se produjo en el transcurso del pleno provincial y después de que el diputado de Compromís Gerard Fullana, apostase en un ruego por hacer llegar directamente el dinero a los municipios. «Pensamos que si se enviara directamente el dinero a los pueblos saldríamos todos ganando», manifestó Fullana. Ante ello, Mazón afirmó estar «a favor» de las mancomunidades que «hacen bien las cosas y prestan buenos servicios», aunque añadió: «No estoy a favor de artificialmente inventarme un embudo, más cuando desde la Diputación se puede hacer pasar el dinero directamente a los municipios».

El presidente provincial aseguró que PP y Compromís mantienen una visión radicalmente distinta de qué es una institución que apoya a la provincia. Para Mazón, la Diputación es «el principal ente administrativo que tiene la provincia». En ese sentido, aseguró que «si fuera por la Generalitat no habría hospital de San Juan o en Orihuela». También manifestó que por la Diputación hay «multitud de municipios» pequeños que tienen servicios que de otra manera no dispondrían. «Que baje Dios y lo vea, si eso no es defender a la provincia», manifestó.

Carlos Mazón negó que Compromís quiera dar el dinero directamente a los pueblos, sino a través de las mancomunidades que son «el modelo catalán». Según criticó, «quieren impulsar una ley de mancomunidades que va a generar más burocracia, más politización, más tiempo en llegar el dinero a los municipios».