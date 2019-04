Mario Barreda cuestiona los criterios de designación arbitral EFE ALCOY. Lunes, 22 abril 2019, 01:12

El entrenador del Alcoyano, Mario Barreda, cuyo equipo se encuentra en puestos de descenso a Tercera División, ha criticado los criterios de designaciones arbitrales en los partidos que ha disputado su equipo.

El entrenador hispano-argentino levantó la voz contra la designación de árbitro de Zaragoza, Marcos Latorre Gracia, para el partido que disputó el Alcoyano el pasado sábado contra el Olot y que terminó con empate a uno.

«Es como si a un árbitro de Alicante lo designan para dirigir el partido del Teruel, que como nosotros se está jugando la permanencia», señaló Barreda, quien matizó que imaginaba que la designación no había sido «una maldad» porque si así fuera, deberían «bajar la persiana y marcharse a casa».

Barreda, que es el tercer técnico del Alcoyano esta temporada, explicó que «por la buena imagen de la competición, habría de tenerse en cuenta esta circunstancia para futuras designaciones».

El entrenador matizó que no quería que esta apreciación sonara a excusa para justificar que su equipo no hubiera ganado. «No lo hicimos porque nos faltó gol, pero es verdad que el penalti del Olot no es y a nuestro jugador Hernán Lino le hacen uno que fue clamoroso con empate en el marcador», concluyó.

Tras los resultados del fin de semana, el Alcoyano sigue en zona de descenso a falta de cuatro jornadas para el final. Los alicantinos suman 36 puntos y están a dos de la zona de permanencia, que ahora marca el Teruel con 38. Los de Mario Barreda se van a jugar la permanencia contra cuatro rivales directos en este último mes de competición: Ejea y Peralada, a domicilio, y Sabadell y Conquense, en el estadio de El Collao. El Alcoyano no ha podido aprovechar los dos partidos seguidos en su estadio para escapar del descenso tras dos empates ante Olot y Castellón.