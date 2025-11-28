La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio toca en Elda y Aspe El sorteo de este jueves deja uno de sus premios en la provincia

Un grupo de personas hace cola en un despacho de loteria.

Viernes, 28 de noviembre 2025

La provincia de Alicante ha sido gran protagonista este jueves gracias al sorteo de la Lotería Nacional, que dejó uno de los premios importantes en dos municipios alicantinos.

El primer premio, correspondiente al número 28.201, fue vendido en varios puntos de España, sin que la provincia de Alicante figure entre las localidades agraciadas en esta categoría.

El protagonismo provincial llegó con el segundo premio, dotado con 6.006 al décimo, que recayó en el número 10.644 y fue validado en dos administraciones de Alicante.

La primera de ellas fue el estanco nº9, despacho receptor 3.610situado en la Avenida José Martínez González, 80, en Elda. La otra, el despacho receptor 3.735, ubicado en la calle Barcelona, 16, en Aspe. En cuanto a los reintegros, los números afortunados fueron el 1, el 5 y el 8

La Lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 euros y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.