El juez archiva el caso del supuesto intento del PSPV de comprar el voto de Belmonte No ve indicios de delito aunque la tránsfuga denunciara en un pleno que le ofrecieron dinero y un puesto en listas electorales AGENCIAS / C. C. ALICANTE. Martes, 23 octubre 2018, 01:02

El juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha dictado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia presentada por dos vecinos en relación al supuesto intento de compra del voto de la edil tránsfuga Nerea Belmonte por parte del grupo socialista con el objetivo de retener la Alcaldía tras la dimisión de Echávarri.

La propia Belmonte desveló durante el pleno ordinario celebrado el 26 de abril de 2018 que un partido de izquierdas le había ofrecido 3.500 euros e ir en las listas electorales, dejando entrever que la oferta procedía de los socialistas. Ahora, el juez archiva el caso al no ver indicios de delito.

El magistrado, en un auto con fecha del 19 de octubre, entiende que no se aprecian indicios suficientes de los hechos investigados, por lo que se procede a decretar el sobreseimiento de las diligencias investigadas. Contra esta resolución cabe recurso, algo que no descarta la Fiscalía Anticorrupción, de reforma que no suspenderá el curso del procedimiento.

En la investigación prestaron declaración la edil Nerea Belmonte junto a su «amiga» Elsa Martínez, además de los concejales Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant) y Natxo Bellido (Compromís), todos en calidad de testigos; así como el dirigente socialista Ángel Franco, único llamado a declarar como investigado en la causa.

En los razonamientos jurídicos, el magistrado añade que no ha sido posible contrastar lo manifestado por cada uno de ellos en las declaraciones y especialmente sobre una supuesta conversación «no presenciada por terceros ni registrada», y que, sin embargo, existen intereses políticos y personales que pueden «hacer dudar» de la objetividad de los testimonios.

Además, precisa que no existen indicios materiales de que se hubiera producido la compra o el intento de compra de la voluntad de la concejala para condicionar el voto de Belmonte. Cabe recordar que en el pleno de investidura del 19 de abril, la tránsfuga se abstuvo y permitió que el popular Luis Barcala fuera investido alcalde, lo que impidió a la socialista Eva Montesinos llegar a la vara de mando tras la dimisión de su compañero Echávarri debido a su situación judicial.

El juez desestima también la práctica pericial, a petición de la fiscalía, de la geolocalización de los teléfonos móviles de Elsa Martínez y Ángel Franco para averiguar su localización, y deniega la pericial porque, según argumenta, el posicionamiento de los teléfonos móviles no puede confirmar su presencia en las reuniones mantenidas. Tras conocer la noticia, los socialistas se mostraron satisfechos y recordaron que fue el PP el que se benefició del voto de Belmonte.