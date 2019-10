Investigadores de la UA patentan un método para detectar almendras amargas EP Jueves, 10 octubre 2019, 23:48

Un de investigación de la Universidad de Alicante ha desarrollado y patentado un nuevo procedimiento y un dispositivo para detectar almendras amargas en tiempo real, basado en el procesamiento de imágenes digitales.

Tal y como explicó ayer el director del grupo, el catedrático de Química Analítica, Juan Mora Pastor, se trata de «un método analítico no destructivo basado en fluorescencia y visión artificial que permite identificar las almendras amargas». Así, el fundamento del método radica en la fluorescencia que emiten los compuestos presentes de forma natural en las almendras amargas y que se pueden detectar de forma específica tan sólo iluminando la muestra con luz de longitud de onda adecuada y procesando la imagen generada. El método permite automatizar la clasificación de almendras dulces y amargas de forma rápida, simple, objetiva y en tiempo real utilizando un procedimiento económico, respetuoso con el medio ambiente y no destructivo.

Hasta la fecha, no existía ningún procedimiento similar que cumpla con las necesidades del sector y que se pueda implementar de forma rápida en cualquier nivel de la cadena de producción. Entre sus muchas ventajas destaca su rapidez, exactitud, objetividad, sencillez de aplicación, reproducibilidad y ser un método no destructivo y respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere el empleo de reactivos químicos y no genera ningún tipo de residuo. Además, puede ser utilizado por cualquier operador sin formación previa específica de forma totalmente segura y permite su implantación industrial automatizada y en línea.