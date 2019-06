Investigado por cazar aves untando con pegamento ramas de los árboles EFE ALICANTE. Lunes, 3 junio 2019, 23:58

Un vecino del municipio alicantino de Benimarfull ha sido investigado -antes imputado- por un supuesto delito contra la flora y la fauna por, presuntamente, practicar la caza ilegal de aves mediante la modalidad conocida como del parany -untando de pegamento los árboles para atrapar a las aves-. El Seprona de la Comandancia de Alicante identificó el pasado mes de noviembre a esta persona, de 61 años, cuando se encontraba cazando aves de manera ilegal con esa técnica. La Guardia Civil entregó la información que había recopilado al fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en Alicante, quien, a su vez, inició las diligencias pertinentes de investigación penal. Además, se solicitó a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural un informe sobre la legalidad o no de la utilización del referido método de caza de aves. «El informe expone que dicho dispositivo de caza no se puede utilizar para la captura de zorzales en la Comunidad Valenciana, al no considerarse selectivo, ya que discrimina a los animales por su peso y no por la especie».