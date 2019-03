El PP insiste en su rechazo al plan ferroviario y pide a Fomento una nueva negociación Trenes detenidos en la estación de AVE de Alicante. / lp La portavoz del gobierno local critica la escasa información sobre el convenio y sostiene que la propuesta excluye inversiones clave EP / C. C. ALICANTE. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:12

El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante reiteró ayer su rechazo a la propuesta de adenda al convenio sobre la sociedad Avant y el suelo liberado de las vías de Renfe, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, e instó al Ejecutivo central a renegociar sus condiciones.

La sociedad Avant está participada por Adif (7,5%), Adif Alta Velocidad (30%), Renfe Operadora (12,5%), el Ayuntamiento de Alicante (25%) y la Generalitat (25%).

Ayer, la portavoz del PP y edil de Urbanismo, Mari Carmen de España, sostuvo que el consistorio alicantino no suscribirá ese documento en los términos en los que está redactado. Así, volvió a emplazar a Fomento y al Consell a reabrir la negociación para que el borrador por el que se modifica el convenio marco que se firmó en 2003 no excluya inversiones que «resultan claves para la ciudad, como la eliminación de las vías de la línea de costa o la construcción de un gran parque central, en lugar de un miniparque».

Falta de información

De España remarcó que si no se produce una petición de reunión, será el Ayuntamiento el que la solicite, «porque hasta ahora nadie nos ha dado explicaciones sobre el porqué de esa propuesta». Es más, recalcó que ha habido tiempo suficiente para que se informase sobre ese borrador de adenda, desde que fue aprobado por el consejo de Avant, en julio de 2017. «En el Ayuntamiento de Alicante no vamos a dejar de cumplir nuestros compromisos con Avant, no vamos a eludir nuestras responsabilidades financieras», manifestó la edil, en alusión al pago de 15 millones de euros que le correspondería aportar a la administración local para saldar la parte de la deuda que le tocaría asumir por la ejecución de las obras de la llegada del AVE. La portavoz del Gobierno municipal insistió en que «de lo que se trata es de evitar problemas mayores para no enterrar a esta ciudad» como, a su juicio, sucedería con el acuerdo que se plantea.

Protesta de Compromís

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, y el portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido, protagonizaron ayer un acto público en los terrenos de Renfe para instar al equipo de Gobierno local a no bloquear la firma de la propuesta porque, de lo contrario, «se perderá el trabajo desarrollado en los últimos 15 años».

Tanto Candela como Bellido abundaron en que el convenio de 2003 perderá vigencia en octubre de este 2019, en virtud de la reforma legislativa aprobada en 2015, al no incorporar ni plazos ni presupuestos concretos.

El Consejo de Ministros autorizó, en su reunión del pasado viernes, la suscripción de una adenda modificativa del convenio de 7 de mayo de 2003 para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Alicante, según informó después Fomento. El importe total estimado para cumplir con los compromisos establecidos en la adenda asciende a 50.678.974 euros.

De este modo, decía la nota de prensa, se pretende garantizar la viabilidad de la sociedad Avant (Alta Velocidad de Alicante Nodo de Transporte) para impulsar el desarrollo urbanístico de esta área mediante un programa de actuación a ejecutar hasta 2029.

Ese mismo día, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, convocó una rueda de prensa extraordinaria para anunciar su rechazo a la adenda en los términos planteados porque, sostuvo, implica la pérdida total de las inversiones comprometidas con la ciudad.

Enfado de Barcala

Barcala exigió a la Generalitat que tampoco suscriba el acuerdo y que se sume a las reivindicaciones de Alicante, así como el respaldo de los grupos políticos municipales en bloque para defender los intereses de los alicantinos. Del mismo modo, emplazó al ministro valenciano de Fomento, José Luis Ábalos, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que expliquen por qué se descartan las principales inversiones ferroviarias para Alicante mientras que se firman un acuerdo con Valencia que incluye todas las peticiones que ha formulado la capital de la Comunitat en esta materia.