Las inmobiliarias advierten de la escasa oferta de pisos pequeños en la provincia Viviendas en Alicante. / l. p. EFE Lunes, 18 febrero 2019, 23:57

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante advirtió ayer de la baja oferta de pisos de uno y dos dormitorios en la provincia, una situación que, según aseguraron, está provocando la subida de precios de este tipo de viviendas.

La presidenta de la entidad colegial, Marifé Esteso, explicó que hay una demanda creciente de pisos de pequeño tamaño por parte de jóvenes, familias monoparentales o personas que viven solas, pero no encuentran una respuesta en el mercado. «Nunca hemos tenido cultura de comprar casas pequeñas y, por tanto, al no haber una costumbre de esta demanda, no se ha construido de forma habitual vivienda de uno o dos dormitorios», explicó Esteso. No obstante, en los años de la recesión «se empezaron a demandar más por varios motivos, por precio y por el cambio social en cuanto a hábitos de compra», señaló.

Durante la crisis «no se construyó nada y, ahora que se ha vuelto a reactivar la obra nueva, casi ninguna promoción tiene en cuenta las necesidades de estas personas», expuso la experta.

La gran mayoría de lo que se construye actualmente en la provincia corresponde a pisos de tres y cuatro dormitorios o viviendas unifamiliares de gran tamaño. En este sentido, los expertos inmobiliarios sostienen que se ha producido una evolución social en los últimos años hacia familias que no tienen hijos, familias monoparentales o, simplemente, personas que, por sus circunstancias laborales o familiares, viven solas.