La UA impartirá el próximo curso el título de experto en subtitulación La Universidad de Alicante (UA), con sede en San Vicente del Raspeig, fue creada en 1979 como heredera de la Universidad de Orihuela. / LP El Departamento de Traducción de la institución académica firma un convenio con el Festival de Cine Independiente de Elche EP ALICANTE. Sábado, 27 julio 2019, 00:25

La Universidad de Alicante (UA), a través de su Facultad de Filosofía y Letras, pondrá en marcha el próximo curso 2019-2020 un novedoso título de Experto en Subtitulación. Desde la institución académica, señalaron que «esta profesión en auge -y con gran demanda- ofrece nuevas salidas profesionales a estudiantes de Traducción».

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, Juan Mesa, explicó, en un comunicado, que el centro, a través del Departamento de Traducción e Interpretación, ha puesto en marcha un convenio de colaboración con el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE) y ofertó el pasado mes de mayo el curso de especialización 'Teoría, Técnicas y novedades en subtitulación', germen del futuro título de experto, «con gran éxito de participación».

Concretamente, se han formado en este curso 21 alumnas que, «tras una formación intensiva y bajo la supervisión de tres profesores, llevaron a cabo la subtitulación de tres cortos para el FICIE: Skin (Guy Nattiv, 2018), On the border (Charles Williams, 2018) y All those creatures (Shujun Wei, 2018)», detalló el decano.

Precisamente, uno de los cortos subtitulados, Skin, ganador del Óscar 2019 a mejor cortometraje, se proyectó el pasado jueves en la sección oficial del FICIE, con subtitulación de la UA, acto que contó con la asistencia de Juan Mesa y de la responsable del título, la profesora Carla Botella.

El nuevo título de Experto en Subtitulación de la Universidad de Alicante (ESUA) se impartirá entre marzo y junio de 2020. Las prácticas curriculares del mismo se realizarán, además, en colaboración con el FICIE. La preinscripción se abrirá el próximo día 9 de septiembre de 2019.

El título surge como respuesta a las demandas del mercado de la traducción audiovisual. Las nuevas plataformas digitales a la carta han hecho que se multipliquen los productos audiovisuales susceptibles de ser subtitulados. Junto a ellas, la televisión y el cine siguen también haciendo uso de las diferentes opciones de subtitulación para acercar las producciones a todos los espectadores. Y es que la traducción audiovisual debe tener en cuenta a todos los tipos de espectadores, incluidos aquellos con déficit auditivo o de visión, incidieron desde la UA.

La idea es que la industria cinematográfica y audiovisual llegue a todos, y mediante todos los medios y soportes disponibles. Además, las novedades tecnológicas en este campo se suceden a un ritmo vertiginoso y aquellos que quieran dedicarse profesionalmente a la subtitulación deberán estar formados para responder a esta demanda. Tampoco podemos dejar de lado el papel de la traducción audiovisual en la enseñanza de idiomas y la gran aportación que supone para el aula de lenguas.

Con todas estas ideas y tras una cuidada selección del profesorado (propio de la Universidad de Alicante, así como académicos y profesionales externos), surge el plan de estudios del Título de Experto en Subtitulación (ESUA) con el objetivo de formar a los subtituladores del presente y prepararlos para todo lo que viene en el futuro.

El curso se impartirá en modalidad presencial entre marzo y junio de 2020, y el último mes estará dedicado a las prácticas profesionales de subtitulación. Se trata de prácticas reales que situarán a los alumnos y alumnas en un contexto real de subtitulación para todo tipo de festivales de cine.