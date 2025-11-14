Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 17 municipios de la provincia durante esta semana (del 15 y 21 de noviembre)

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias
Una mujer se alumbra con una vela durante el apagón. J. L. Bort

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:05

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia, que se realizarán entre el 15 y 21 de noviembre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alicante y municipios como Agost, Elche, Altea, Benissa, Dénia, Busot, Calpe, Chirles, El Campello, El Verger, Elda, Guardamar del Segura, La Olla, Las Bayas, Muro de Alcoy, Xàbia y Pedreguer, entre otros.

Estas son las calles de Alicante que se verán afectadas por los cortes de luz:

Alicante: Domingo 15 de noviembre, de 08.00 a 14.00 horas

Av Julian Besteiro: 5, 7, 11

Cl Artes Gráficas: 1, 2 BI, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 2

Cl Comercio: 5, 7, 10

Cl Ebanistería: 6, 10, 14 1, 14 2, 14

Cl Transportes: 3, 5, 7, 11

Alicante: Martes 18 de noviembre, de 08.30 a 14.00 horas

Av Denia, 140 (Bloque Iii): 1

Av Denia, 140 (Bloque Iv): 7, 8, 9, 10, 140

Av Denia, 140 (Bloque X): 3 1, 3, 4

Av Denia, 140, Torre: 3, 4, 5

Alicante: Viernes 21 de noviembre, de 08.30 a 11.00 horas

Cl Astrónomo Comas Sola: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20

Cl Azorín: 9

Cl Boyero: 21

Cl Vicente Chavarri: 14

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Alicante capital y otros municipios:

Pincha aquí si no puedes ver correctamente el PDF

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

