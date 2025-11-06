Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lafuente sucede a Navarro al frente de la CEV: «Frente a la polarización política, hemos dado una lección»
Una mujer pasea a su perro durante el apagón. MIGUEL RIOPA / AFP

Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 21 municipios de la provincia durante esta semana (del 8 al 14 de noviembre)

Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:44

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia, que se realizarán entre el 8 y 14 de noviembre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alicante y municipios como Alcoy, Altea, Benimeli, Calpe, Concentaina, Dénia, Guadalest, Xàbia, Pego, Torrevieja y Villajoyosa, entre otros.

Estas son las calles de Alicante que se verán afectadas por los cortes de luz:

Alicante: Martes 11 de noviembre, de 08.30 a 14.00 horas

Av Villajoyosa: 93, 95 A

Alicante: Miércoles 12 de noviembre, de 08.30 a 14.30 horas

Av Costa Blanca: 22 1, 22 2, 22

Alicante: Jueves 13 de noviembre, de 08.30 a 09.00 horas

Cl Ingeniero Sanchis Pujalte: 24, 26

Cl Jaime Segarra: 11

Cl Javier Carratalá: 13, 15

Cl Primitivo Perez: 20, 22, 24

Cl Rafael Asin: 25 1, 25, 28

Pz América: 1 1

Alicante: Jueves 13 de noviembre, de 16.30 a 17.00 horas

Cl Ingeniero Sanchis Pujalte: 24, 26

Cl Jaime Segarra: 11

Cl Javier Carratalá: 13, 15

Cl Primitivo Perez: 20, 22, 24

Cl Rafael Asin: 25 1, 25, 2

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Alicante capital y otros municipios:

Pincha aquí si no puedes leer correctamente el PDF

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

Te puede interesar

