Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
Una mujer se alumbra con una vela durante el apagón. J. L. Bort

Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 28 municipios de la provincia durante esta semana (del 25 al 31 de octubre)

Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:18

Comenta

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia, que se realizarán entre el 25 y el 31 de octubre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alicante y municipios como Alcoy, Altea, Vall de la Gallinera, Benidorm, Benissa, Calpe, Finestrat, Moraira, Teulada, Novelda, Ondara, Orihuela, Pedreguer, Petrer, Torrevieja, Villajoyosa, Villena, Xixona y El Campello, entre otros.

Estas son las calles de Alicante que se verán afectadas por los cortes de luz:

Alicante: Domingo 26 de octubre, de 08.00 a 15.00 horas

Cl San Fernando: 33, 42, 44

Pe Explanada De España: 21, 25

Alicante: Martes 28 de octubre, de 08.00 a 08.15 horas

Cl Carrasca: 2, 4, 5, 7 PR, 9 B

Cl Chopo: 6, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 14

Cl Encina: 4, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 26

Cl Eucalipto: 10 A, 10, 18 1

Cl Peral: 1, 2, 3, 5, 7

Alicante: Martes 28 de octubre, de 17.15 a 17.30 horas

Cl Carrasca: 2, 4, 5, 7 PR, 9 B

Cl Chopo: 6, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 14

Cl Encina: 4, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 26

Cl Eucalipto: 10 A, 10, 18 1

Cl Peral: 1, 2, 3, 5, 7

Alicante: Jueves 30 de octubre, de 08.00 a 08.30 horas

Cn Muchavista: 30, 32

Alicante: Jueves 30 de octubre, de 14.00 a 14.30 horas

Cn Muchavista: 30, 32

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Alicante capital y otros municipios:

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  5. 5

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  6. 6 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  7. 7 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  8. 8

    Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento
  9. 9 Muere a los 30 años la influencer Stacey Hatfield tras dar a luz en su casa
  10. 10

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 28 municipios de la provincia durante esta semana (del 25 al 31 de octubre)

Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 28 municipios de la provincia durante esta semana (del 25 al 31 de octubre)