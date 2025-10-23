Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 28 municipios de la provincia durante esta semana (del 25 al 31 de octubre)
Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones
Valencia
Jueves, 23 de octubre 2025, 11:18
Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia, que se realizarán entre el 25 y el 31 de octubre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.
De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alicante y municipios como Alcoy, Altea, Vall de la Gallinera, Benidorm, Benissa, Calpe, Finestrat, Moraira, Teulada, Novelda, Ondara, Orihuela, Pedreguer, Petrer, Torrevieja, Villajoyosa, Villena, Xixona y El Campello, entre otros.
Estas son las calles de Alicante que se verán afectadas por los cortes de luz:
Alicante: Domingo 26 de octubre, de 08.00 a 15.00 horas
Cl San Fernando: 33, 42, 44
Pe Explanada De España: 21, 25
Alicante: Martes 28 de octubre, de 08.00 a 08.15 horas
Cl Carrasca: 2, 4, 5, 7 PR, 9 B
Cl Chopo: 6, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 14
Cl Encina: 4, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 26
Cl Eucalipto: 10 A, 10, 18 1
Cl Peral: 1, 2, 3, 5, 7
Alicante: Martes 28 de octubre, de 17.15 a 17.30 horas
Cl Carrasca: 2, 4, 5, 7 PR, 9 B
Cl Chopo: 6, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 14
Cl Encina: 4, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 26
Cl Eucalipto: 10 A, 10, 18 1
Cl Peral: 1, 2, 3, 5, 7
Alicante: Jueves 30 de octubre, de 08.00 a 08.30 horas
Cn Muchavista: 30, 32
Alicante: Jueves 30 de octubre, de 14.00 a 14.30 horas
Cn Muchavista: 30, 32
Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».
Consulta aquí todos los cortes de luz en Alicante capital y otros municipios:
Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.