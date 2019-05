El Hércules apura sus opciones para ser campeón Benja presiona a un futbolista del Conquense. / h. c. f. Necesita la victoria esta tarde en el Mini Estadi y que el Atlético Baleares no le gane al Lleida para llegar con vida al último partido en el Rico Pérez EFE / C. C. ALICANTE. Sábado, 11 mayo 2019, 23:32

El Hércules visita esta tarde al FC Barcelona B (18:00 horas) con el reto de lograr una victoria que, unida a un tropiezo del líder, le permita llegar a la última jornada con opciones de pelear el campeonato del grupo. Con el play off asegurado, la combinación para llegar con 'vida' a esta última jornada no se antoja fácil: el Hércules hace años que no gana en el Mini Estadi.

El conjunto alicantino, que se aseguró su presencia en la fase de ascenso la pasada jornada, es segundo, por lo que también precisa los puntos en juego para defender su plaza y contar con la ventaja del factor campo en las eliminatorias.

Lluís Planagumà, entrenador del Hércules, no quiere que su equipo se distraiga pensando en el posible tropiezo del Atlético Baleares para que centre toda su energía en vencer al filial del Barcelona, ya que recordó esta semana que si su equipo no gana deja de tener interés el resultado del líder.

Planagumà pide al vestuario que sólo piense en el Barça B y se olvide del líder

El preparador barcelonés cuenta con las bajas seguras de los centrocampistas Jaime Alvarado, convocado con la selección de Colombia para el Mundial juvenil, y de Paco Candela, sancionado por acumulación de tarjetas, además de Pol Bueso y Álvaro Pérez, lesionados, que también se quedaron en Alicante.

El Hércules recupera para este compromiso al doble pivote titular durante toda la temporada, Fran Miranda y Diego Benito, bajas la pasada jornada por sanción. Frente al Conquense el equipo echó de menos a esa pareja habitual de centrocampistas, sobre todo a Diego Benito a la hora de crear juego. El madrileño es indiscutible para Planagumà y sólo se ha perdido dos partidos de liga por sanción. También está citado el joven Pedro Torres.

Molestias físicas

Varios jugadores, como Nani, Juanjo Nieto y Chechu Flores, han arrastrado problemas físicos durante la semana, aunque ayer entraron en la convocatoria y todo apunta a que finalmente estarán en disposición de jugar en el Mini Estadi, un escenario que se le resiste al Hércules en los últimos años. La principal duda para Planagumà parece encontrarse en el estado físico de Nani, que no se ha entrenado varios días de la semana por una gastrointeritis. Podría jugar Adrián Jiménez, aunque el joven lateral alicantino entró en la convocatoria y parece recuperado.

El encuentro será especial para Alfaro, Benja y Carlos Martínez, tres de los delanteros del Hércules, quienes formaron parte de las categorías inferiores del FC Barcelona durante diferentes etapas.

La posible alineación blanquiazul será la formada por Falcón; Nieto, Samuel, Pablo Íñiguez, Nani; Miranda, Benito; Alfaro, Carlos Martínez, Chechu Flores y Benja. Es decir, el equipo habitual de Lluís Planagumà, que ha logrado buenos resultados en las últimas jornadas.

Jornada de transistores

Será una jornada de transistores. La penúltima de la liga regular antes de que llegue la promoción de ascenso. El Hércules, ya clasificado para el deseado play off, es el único equipo que a estas alturas de competición aún puede discutir el liderato al Atlético Baleares. El equipo entrenado por Manix Mandiola será campeón de grupo si hoy logra ganar al Lleida. En Alicante, al margen de la necesaria victoria blanquiazul en el Mini Estadi, todos los aficionados tendrán un ojo puesto en el partido de Mallorca y las esperanzas depositadas en que el Lleida pueda puntuar. Si se da la combinación de resultados que necesita el equipo de Planagumà, el liderato estará en juego la próxima semana en el Rico Pérez con el Hércules-Atlético Baleares.