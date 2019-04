El Hércules, ante su bestia negra Imagen del entrenamiento a puerta cerrada de ayer en el estadio Rico Pérez. / h. c. f. El Alcoyano buscará hoy su cuarta victoria consecutiva en el Rico Pérez en un derbi que medirá las aspiraciones de ambos equipos EFE / C. C. ALICANTE. Sábado, 6 abril 2019, 00:31

El Hércules, segundo clasificado del grupo tercero de Segunda B, buscará esta tarde (19:00 horas) su tercera victoria consecutiva en las últimas jornadas ante un Deportivo Alcoyano necesitado de puntos para huir de la zona de descenso. El equipo de Alcoy es la bestia negra del Hércules en esta etapa en la tercera categoría del fútbol español: siempre gana en el Rico Pérez, lleva cuatro triunfos seguidos en Alicante. Aunque en esta ocasión el Hércules llega fuerte, en forma y con el ánimo de pelear el primer puesto del grupo al Atlético Baleares.

El conjunto de Lluís Planagumà ha llegado a la recta final de la competición con buenas sensaciones y con la ilusión de pelear aún por el liderato, en poder del equipo balear, que supera a los alicantinos en cinco puntos, si bien tiene pendiente una visita al Rico Pérez.

El Hércules se enfrentará a su peor rival posible por estadística desde el regreso a Segunda B, ya que tampoco ha sido capaz de ganar ninguno de los nueve partidos que ha disputado ante el Deportivo Alcoyano. Entrenador y jugadores son conscientes de que todas las cuentas para alcanzar el campeonato del grupo pasa por no ceder más puntos en el estadio alicantino, donde el conjunto herculano ha sumado diez de los últimos doce puntos en juego.

Planagumà, que ha convocado a los veintiún jugadores de la plantilla, tiene la duda de Chechu Flores, quien aún acusa problemas físicos ocasionados por un golpe en el cuádriceps que sufrió al ser atropellado por una moto. El técnico mantiene la incógnita sobre qué jugador ocupará el lateral izquierdo tras el regreso de Nani, sancionado la pasada jornada. La posible alineación del Hércules será la formada por Falcón; Nieto, Samuel, Pablo Íñiguez, Nani o Adrián Jiménez; Fran Miranda, Diego Benito; Alfaro, Carlos Martínez, Roigé y Benja.

Por su parte, el Alcoyano visita el Rico Pérez con la mente puesta en sumar los tres puntos dadas las urgencias clasificatorias que arrastra el equipo y sin pensar en que se trata de un encuentro de rivalidad provincial. La victoria en El Collao ante el Lleida de la pasada semana con el gol definitivo logrado a dos minutos del finales ha dado moral al equipo de Mario Barrera, que quiere reforzar ese triunfo con otro en el Rico Pérez.

Barrera, tercer técnico de la temporada, ha querido pasar por encima de esa increíble estadística favorable al Alcoyano que ha conseguido ganar en las últimas cinco visitas al Rico Pérez. «Es algo que no me interesa, ahora mismo firmaría perder este derbi y salvarnos a final de temporada. Nuestro objetivo es la salvación, no servirá de nada ganar este partido si perdemos el siguiente», destacó. La baja por sanción de Frank Omgba dejan a Michael Anaba como único mediocentro disponible. También se pierden el derbi provincial por lesión Tomás Ruso, Córcoles, Fomeyem y De Lerma.