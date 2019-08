Gonzalo Verdú: «El equipo ya está preparado para competir» Gonzalo Verdú celebra un gol con la camiseta del Elche en compañía de Sory Kaba. / elche cf El central del Elche resta importancia a las dos últimas derrotas de pretemporada y cree que el conjunto de Pacheta «será un equipo valiente» EFE ELCHE. Jueves, 8 agosto 2019, 23:49

El defensa del Elche Gonzalo Verdú cree que el Elche ya está listo para afrontar la Liga. El central afirmó que ya ve a su equipo preparado para competir a pesar de haber sufrido dos derrotas en los últimos amistosos disputados ante Albacete y Levante.

«Hay que ser positivos y optimistas y es necesario que pasen este tipo de cosas que entran dentro de lo previsto», dijo el jugador cartagenero en alusión a estas derrotas.

Gonzalo Verdú indicó que el Elche, que en la primera jornada de Liga recibirá al recién ascendido Fuenlabrada, «sigue siendo un equipo valiente», si bien admitió que necesita «mecanizar» algunas de las variantes tácticas que quiere desarrollar el entrenador.

Los franjiverde cambian el duelo de este sábado ante el Cartagena por uno ante el Almería

El central explicó que los cambios tácticos de José Rojo 'Pacheta', entrenador del equipo, están relacionados con «la presión y la salida del balón», por lo que precisó que la «esencia del juego» del Elche no cambiará.

A pesar de sumar dos partidos sin marcar, el defensa no cree que el Elche esté falto de gol y asumió como «lógico» que la dirección deportiva busque en el mercado un central de jerarquía. «El Elche es un club muy exigente y fuerte y es necesario tener dos jugadores por puesto para que haya competencia y alternativas», razonó el jugador, quien insistió en que han dejado «sensaciones positivas» en la pretemporada.

Por último, Gonzalo Verdú, pese a ser uno de los habituales de Pacheta, afirmó que no se siente titular y que no quiere relajarse «para no tener que salir del once».

Por otro lado, el Elche ha suspendido el encuentro que tenía previsto disputar este sábado ante el Cartagena en el Cartagonova y se enfrentará en su lugar al Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos, según informó la entidad ilicitana.

El compromiso ante el Cartagena era el último de la pretemporada antes del debut en Liga ante el Fuenlabrada, pero ha sido cancelado al no cumplir el terreno de juego del campo cartagenero las condiciones acordadas previamente y no poder disputarse en el estadio Cartagonova.

El Elche, por expreso deseo de su entrenador José Rojo 'Pacheta', buscó rápidamente una alternativa y disputará un partido de entrenamiento frente al conjunto almeriense en la misma fecha a partir de las 19.30 horas.

El compromiso amistoso se disputará a puerta cerrada por petición del Almería, según afirmó la entidad ilicitana en un comunicado.