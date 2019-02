Génova otorga a Barcala plenos poderes para hacer su lista electoral El primer edil alicantino, Luis Barcala (izquierda), con varios concejales del equipo de Gobierno. / efe Los populares premian al alcalde tras haber recuperado el Gobierno local y en las próximas semanas se conocerán el resto de futuribles C. C. Miércoles, 27 febrero 2019, 00:05

Luis Barcala tendrá plenos poderes para configurar la lista electoral del PP que él encabezará en Alicante de cara a los comicios locales del 26 de mayo. El alcalde de la capital alicantina goza de total libertad para elegir a sus acompañantes de cara a la próxima legislatura, así se lo ha transmitido la dirección nacional de su partido como gesto de confianza tras haber recuperado el Gobierno municipal.

En Génova parecen estar satisfechos con el trabajo durante estos meses de Barcala y su equipo al frente del Ayuntamiento y una forma de premiar al primer edil es dándole total libertad para elaborar la lista electoral. El expresidente Mariano Rajoy visitó Alicante antes de abandonar el cargo en un acto donde el principal argumento era poner en valor que el PP hubiera recuperado el Gobierno local. También hay una buena sintonía evidente entre el dirigente alicantino y el líder de los populares a nivel nacional, Pablo Casado.

Con Barcala confirmado desde hace semanas -era un secreto a voces- como candidato del PP a la Alcaldía, ahora falta ver quién le acompañará. Los actuales concejales del equipo de Gobierno local todavía no saben -o dicen no saber- qué ocurrirá en las próximas semanas. Tendría lógica que los siete ediles que ahora mismo se reparten todas las áreas municipales tuvieran continuidad en la lista electoral, aunque sólo el alcalde lo sabe de momento y tendrá a última palabra. Al margen de si los concejales quieren continuar o no, que sí parece.

En cualquier caso, parece difícil pensar que no vayan a estar en esa futura lista electoral los ediles con peso en la actual corporación, como José Ramón González o Mari Carmen de España. Habrá que esperar a que el alcalde lo haga público.

Mientras tanto, se va configurando el mapa preelecotral en la capital alicantina. El pasado domingo quedó definido el candidato socialista con el nombramiento del independiente Francesc Sanguino tras su triunfo en las primarias municipales.

Natxo Bellido seguirá al frente de Compromís y, a falta de la confirmación oficial prevista para el 9 de marzo, es el único precandidato en las primarias de la formación nacionalista, donde las dudas están en saber quién compondrá el resto de la lista.

Donde aún no hay candidato es en la futura coalición entre EU y Podemos, donde todo indica que Xavi López, del partido morado, será el alcaldable en una reedición de Guanyar Alacant cuyo nombre todavía está por decidir. Tampoco hay futurible oficial en Vox ni en Ciudadanos, en este último gana enteros la posibilidad de que encabece la lista para Alicante la parlamentaria autonómica Mari Carmen Sánchez. Por su parte, el actual edil tránsfuga, Fernando Sepulcre, es el alcaldable de Contigo.