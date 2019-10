Frenazo en seco en Andorra Nani trata de frenar al jugador maliense del Andorra Moussa Sidibé durante el encuentro de ayer. / hércules cf El líder del grupo pasa por encima del Hércules en la primera parte y deja en nada la reacción blanquiazul ante el Barça B | Sólo la expulsión del local Moussa mete en el partido a los alicantinos, que ven cómo el asistente anula el empate de Jona JUAN F. MILLÁN ALICANTE. Lunes, 14 octubre 2019, 00:01

Vuelta a las andadas. El Hércules no escapa de la crisis. Las derrotas se acumulan en el casillero como si no costase. Y ya van seis en menos de dos meses de competición, sólo tres menos que en todo el curso pasado. Ayer, no hubo noticias del equipo brillante que levantó la admiración del Rico Pérez hace sólo una semana. Sobre todo, en la primera parte, en la que el Andorra volvió a sacar a relucir el mal momento defensivo de los alicantinos, que encajaron dos goles en 25 minutos.

El 2-0 fue una losa para los de Jesús Muñoz, que incluso se pudieron retirar al vestuario con el partido sentenciado si los atacantes del Andorra hubieran concretado alguna de las muchas y buenas llegadas a las inmediaciones del área de Falcón. En ese primer tiempo, La friolera ofensiva del Andorra fue un dolor de muelas para el Hércules. Moussa y Moha por las bandas y Ernest Forgas, que dio una exhibición como delantero centro. Volvió locos a los centrales blanquiazules corriendo al espacio. Forgas y Moussa pusieron rápido en ventaja a los del Principado con dos zarpazos de muchísimo nivel. En esa primera parte, el Hércules no llegó a la portería de Nico Ratti lo que recordó a la etapa anterior de Planagumà.

Tras el descanso, el Hércules buscó más la portería rival y empezó a tener alguna opción clara en ataque. Pero los riesgos empezaban a ser importantes y a la contra el Andorra del exbarcelonista Gabri pudo sentenciar en un par de mano a mano con Falcón. Primero, Bover aprovechó otra gran jugada de Moussa para ridiculizar al Hércules en un contragolpe tras córner a favor de los blanquiazules. Hizo recordar a Chechu galopando por el Rico Pérez sin que nadie lo parara, aunque por suerte para los alicantinos el desenlace fue distinto. El disparo de Bover se marchó rozando el poste.

Borja Martínez

Luego llegó el mano a mano de Ernest Forgas que salvó Falcón. La expulsión de Moha Keita por parte local dio vida al Hércules. Eso y la entrada en el campo de Borja ampliaron la profundidad y los centros en ataque. Precisamente, Borja recortó diferencias a diez minutos del final. Ahí llegaron los mejores minutos del Hércules, que pudo empatar justo después con un cabezazo de Benja que salvó en la línea Ratti y un gol de Jona, que fue anulado por un dudoso fuera de juego.

El Hércules no supo rentabilizar su superioridad ni los seis minutos de descuento y acabó derrotado y retrocediendo en su escalada.