Fran Miranda: «A un equipo campeón no le puede pasar lo de Badalona» Fran Miranda sale del hotel de concentración del Hércules en Barcelona. / HCF El centrocampista del Hércules asume la mala segunda parte del equipo el domingo, pero pide no «autoflagelarse» porque quedan diez partidos JUAN F. MILLÁN / EFE ALICANTE. Martes, 12 marzo 2019, 00:12

Fran Miranda es uno de los líderes del vestuario del Hércules. No es capitán, pero ejerce como tal tanto dentro como fuera del campo. El equipo de Planagumà ha quedado muy tocado tras la sorprendente derrota del domingo en Badalona. Nadie se explica cómo después de tener el partido controlado tras una gran primera parte los blanquiazules se pudieron desplomar en la segunda mitad. «A un equipo campeón y bueno, como somos nosotros, no le puede pasar eso. Tenemos que ser continuos los 90 minutos. No es la primera vez que hemos mostrado dos caras», lamentó el jugador extremeño, quien pidió «no bajar los brazos» y pensar ya en la próxima jornada ante el Lleida, rival directo el sábado a las 19.00 horas en el estadio Rico Pérez.

El Hércules ha puesto en peligro seriamente la primera plaza del grupo e incluso su plaza en la zona de promoción de ascenso. Cualquier paso en falso el sábado ante el Lleida puede ser letal. «Tenemos que ir a tope, quedan 30 puntos y está todo en juego», dijo Miranda, quien añadió que «yo creo que al final vamos a conseguirlo, pero no podemos estar así».

El centrocampista herculano afirmo que el equipo alicantino no puede estar lamentando la derrota ante el Badalona (2-1), tras la que ha caído de la zona de promoción de ascenso, porque aún quedan diez jornadas para conseguir el objetivo.

«Somos mayorcitos y está claro que sabemos lo que tenemos que hacer tras esta derrota. Tampoco hay que autoflagelarse, hay que ser optimistas porque quedan aún diez partidos», recordó Fran Miranda.

El jugador admitió que no encuentra explicación al cambio que sufrió su equipo en Badalona. El futbolista abogó por «limpiar la cabeza esta semana» para preparar de la mejor forma posible el duelo ante el Lleida, cuarto clasificado.

«Es un rival directo al que podemos ganarle el 'gol average'. Es un partido de 'play off'», dijo Miranda, quien recordó que los futbolistas «hacemos los que nos gusta, por lo que tenemos que morir por ello».

El Hércules volverá al trabajo este miércoles para comenzar a preparar el encuentro ante el Lleida. Los alicantinos meditan poner en marcha esta semana varias iniciativas con el fin de que el estadio Rico Pérez registre una de las mejores entradas de la temporada ante lo que consideran un duelo decisivo para la carrera por la promoción de ascenso.

El Lleida, en caída

El Lleida sólo ha ganado dos encuentros en este 2019, al Atlético Levante y al Valencia Mestalla. El resto de encuentros se han saldado con cuatro derrotas y cuatro empates. Ha sumado sólamente diez puntos de los últimos treinta posibles Viene de perder en casa 0-1 con el Olot, próximo rival de los blanquiazules en el estadio Rico Pérez.

El Hércules tampoco es fiable y no presenta unos números especialmente brillantes en los diez partidos de este 2019. Con cuatro derrotas, cuatro victorias y dos empates, el Hércules ha salido de la zona de promoción de ascenso, a la que puede regresar en caso de empate o victoria el sábado. Los de Planagumà han hecho sólo catorce puntos de los últimos treinta, insuficiente para aspirar al campeonato.