El Elche salva un punto en Son Moix El extremo Iván Sánchez celebra su gol en Mallorca. / elche c. f. El equipo de Pacheta frena la racha triunfal del Mallorca pero termina pidiendo la hora a pesar de haber marcado primero Iván Sánchez Los ilicitanos resisten en defensa en el tramo final tras la expulsión de Yacine Qasmi EFE Domingo, 3 marzo 2019, 23:53

El Mallorca vio frenada su racha de cuatro victorias consecutivas en Son Moix al empatar (1-1) ante un Elche que jugó la última media hora del partido en inferioridad numérica por la expulsión del delantero franco-marroquí Yacine Qasmi. El equipo ilicitano se había adelantado en el marcador con un gol de Iván Sánchez y al final sumó un punto clave en la lucha por la permanencia.

El octavo empate de la temporada del Mallorca frena su escalada en la tabla y disminuye sus posibilidades de situarse en la zona de promoción a Primera. Para el Elche, en cambio, a pesar de que sigue sin ganar en Palma en Segunda, las tablas suponen una buena dosis de moral en su lucha por amarrar cuanto antes la permanencia.

El gol de Iván Sánchez (min. 14) interrumpió una racha de cuatro partidos seguidos de imbatibilidad de la portería mallorquinista en su estadio, por tanto, varió de manera radical la manera de afrontar los partidos del equipo de Vicente Moreno. Tardó el Mallorca en recuperarse del golpe ante un Elche muy bien plantado en Son Moix, ambicioso y vertical, virtudes que reflejó perfectamente Iván Sánchez con el eslalon previo a su diana, de gran factura, que definió a la perfección con su pierna zurda.

Aturdidos, los jugadores locales no daban una a derechas, es decir, no carburaba Salva Sevilla en el centro del campo y tampoco recibían balones el marfileño Lago Junior y el croata Ante Budimir. El Elche, sin embargo, no sacó partido de esa situación con un segundo gol en sus minutos más brillantes.

El equipo de Pacheta se fue replegando poco a poco y favoreció la reacción de un Mallorca que tuvo su gran ocasión (min. 26) con un remate de Salva Sevilla dentro del área que despejó Manu Sánchez con Edgar Badía ya batido.

La segunda parte comenzó con un ritmo de partido trepidante. Los bermellones pudieron empatar en dos ocasiones antes del gol de Budimir (min. 55), pero también el conjunto ilicitano llevó peligro a la portería de Reina con un disparo de Iván Sánchez (min. 54).

La expulsión por doble amonestación de Yacine Qasmi (min. 63) dejó el camino libre al Mallorca en su objetivo de amarrar los tres puntos. El delantero franco-marroquí simuló una falta en el área local, según el criterio del colegiado, y dejó a su equipo en inferioridad numérica con media hora de partido por delante. El acoso mallorquinista en busca del gol del triunfo fue total en los últimos minutos y aunque sus futbolistas lo intentaron de todas las maneras posibles, la defensa ilicitana fue un muro hasta amarrar un punto muy valioso para sus intereses.

El Elche respira en la zona media de la tabla con 33 puntos, una distancia con el descenso que parece cómoda para encarar el tramo final de la temporada.