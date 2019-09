La Diputación pondrá en marcha el palacio de congresos de Elche Carlos Mazón y el alcalde de Elche, Carlos González, ayer. / lp Mazón condiciona el inicio del proyecto a que la Generalitat también realice algún tipo de aportación: «Les echaremos el guante» C. C. / EFE ALICANTE. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:39

El alcalde d e Elche y el presidente de la Diputación de Alicante celebraron ayer la primera reunión oficial entre ambos en la actual legislatura. El cónclave llegó a petición del primer edil ilicitano que, tras la promesa del anterior presidente del organismo provincial -César Sánchez- de construir un auditorio o un palacio de congresos en Elche, quería recordar a Mazón que siguen esperando el edificio.

Tal y como comunicó después Diputación y el propio Mazón ante los medios de comunicación, lo que se acordó finalmente fue la construcción de un palacio de congresos provincial en la ciudad en lugar del auditorio. El objetivo no es otro que atraer y captar un mayor número de citas congresuales en la ciudad ilicitana.

Así lo destacó en declaraciones a los periodistas el presidente de la Diputación (PP), tras la cita mantenida en Elche durante la mañana de ayer con el primer edil el socialista Carlos González para hablar del futuro de la infraestructura que llegaría con fondos del organismo provincial.

Como gran titular tras la reunión se desprende que el proyecto se va a poner en marcha siempre y cuando la Generalitat también aporte su granito de arena. Así lo explicó Mazón, quien también pidió al alcalde de Elche que presione de algún modo a su compañero de partido y president de la Generalitat Ximo Puig.

Uno de los puntos de acuerdo, según el popular, fue la idea de apostar por un proyecto de palacio de congresos, algo que sería más «beneficioso» que un auditorio de música, tal y como se pensaba en un principio.

Sobre la ubicación, el presidente de la Diputación destacó una vez más la necesidad de llegar a un «consenso entre todos» para decidir el mejor lugar. Para ello recabarán la opinión de los agentes implicados después de que haya varias opciones sobre la mesa. En este sentido, del Consejo Social de la ciudad saldrá una comisión a la que se unirán técnicos de la Diputación para decidir el sitio y también la gestión, que podrá ser municipal, de la Diputación, mixta o a través de la colaboración público-privada y la participación de empresas del sector.

El alcalde de Elche apuntó que desde el área de Urbanismo han comenzado a elaborar una serie de informes sobre las posibles ubicaciones y con ello centrar el debate. Aun así, dejó claro una vez más que el mejor lugar para su construcción es el solar de Jayton, en el barrio obrero de Carrús, ya que «revitalizaría toda la zona».

Durante la reunión, que se celebra tras ser aplazada por las recientes fuertes lluvias en el sur de la provincia, llevaron acabo un repaso de las inversiones en la ciudad ilicitana como la vía ciclista en la Ronda Sur. «Tenemos una proyección de legislatura interesante», afirmó Mazón.

No obstante, el organismo provincial alicantino espera algún tipo de paso al frente por parte de la Generalitat y así lo dejó claro su presidente tras la reunión. La aportación del Consell parece ahora necesaria para que el proyecto sea una realidad. «Esperamos la colaboración de la Generalitat y hemos perdido mucho tiempo. Es culpa de todos, porque son varios gobiernos los que no lo han atendido», apuntó Mazón. «Le he trasladado al alcalde Elche que necesitamos este apoyo y que debemos dirigirnos a Ximo Puig para que se una al proyecto», apuntó.