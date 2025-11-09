Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un coche de la Policía Nacional. PN Alicante

Detenido un joven en Alicante tras asaltar a una mujer en plena calle y robar una cadena de oro con el método del tirón

El detenido abordó a la víctima en la vía pública y huyó rápidamente del lugar

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:36

Agentes de la Policia Nacional han detenido en Alicante a un joven de 21 años de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia y reclamación judicial. El detenido sustrajo una cadena de oro a una mujer que se encontraba caminando por la vía pública y gracias a la colaboración ciudadana se pudo recuperar la joya y detener al autor de los hechos.

La detención se produjo por una patrulla de Seguridad Ciudadana, los agentes se encontraban de servicio por la zona centro de la ciudad cuando observaron a una persona que tenía retenida en el suelo a un varón.

Entrevistados con los testigos de los hechos, estos manifestaron a los agentes que habían visto como el varón que tenían retenido había propinado un tirón de una cadena de oro de una mujer y había huido del lugar a la carrera. Varios testigos que habían presenciado el robo siguieron al agresor consiguiendo darle alcance y retenerlo hasta la llegada de un indicativo policial.

La víctima que se encontraba en el lugar, relató a la dotación policial que mientras estaba caminando por la calle, un joven le abordó por la espalda y tras propinarle un tirón a la cadena que portaba en el cuello, huyó rápidamente del lugar.

Ante lo sucedido y tras tener los agentes motivos suficientes de que el avrón interceptado por los viandantes fue partícipe de un delito de robo con violencia, llevaron a cabo su detención. Una vez detenido, y tras realizarle un cacheo, los agentes localizaron la cadena de oro de la víctima la cual reconoció sin ningún género de dudas como de su propiedad.

El detenido, a quién le constaba en vigor una Orden de Detención Judicial, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante tras la práctica de las diligencias policiales.

