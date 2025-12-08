Detenidas 25 personas de una organización criminal por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico Se han llevado a cabo una treintena de registros en Almería, Málaga, Granada y Alicante

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia de Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 25 personas que fromaban una organización criminal dedicada al tráfico de drogas de hachís y cocaína y el blanqueo de dinero de millones de euros procedentes del narcotráfico. Esta operación, de nombre 'Erytheia-Dolmen', ha culminado esta semana con una treintena de registros en diferentes propiedades en Almería, Málaga, Granada y Alicante.

Dos años de investigación han permitido desmantelar esta organización con millones de euros blanqueados. Se han embargado judicialmente inmuebles valorados en 6.110.000 euros, casi un centenar de vehículos, cerca de un centenar de cuentas bancarias, seis sociedades mercantiles, más de una tonelada de hachís o 20 kilos de cocaína, entre numerosas armas, joyas, décimos de lotería de Navidad o casi 100.000 euros en efectivo.

Fue en septiembre de este 2025 cuando se neutralizó la entrada de un alijo de más de una tonelada de hachís en una playa del término municipal de Adra (Almería). En esta ocasión se detuvo a cuatro componentes de la organización, de los cuáles tres entraron en prisión.

Un subfusil de guerra, nueve armas cortas, dos armas largas, una pistola táser o un chaleco antibalas es el armamento encontrado en los 30 registros realizados esta semana. En ellos se ha encontrado además casi 100.000 euros en efectivo, numerosos relojes y joyas 0 150 décimos de lotería de Navidad entre máquinas para contar dinero y documenbtación relacionada con operativas para blanquear dinero.

Además, se ha incautado droga impidiendo su distribución: 20 kilos de cocaína, 35 kilos de hachís o 13 kilos de marihuana.

Durante estas actuaciones, también han sido intervenidos cerca de un centenar de vehículos y embarcaciones por valor de un millón de euros o seis sociedades mercantiles del sector agrícola, hostelero y comercial. Además, se han bloqueado por orden judicial casi 100 cuentas bancarias de hasta 13 entidades distintas.

Todos los detenidos y efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. No se descartan nuevas detenciones.