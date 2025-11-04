Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla este miércoles con la nueva tarifa: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
La nave industrial afectada por el fuego. CPBA

Desplegado un amplio dispositivo de bomberos para sofocar el incendio declarado en una nave industrial de Elda

Varias personas han tenido que ser atendidas por inhalación en otro fuego declarado en un bar de la ciudad eldense

B. González

Elda

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:04

Comenta

Un incendio de grandes dimensiones se ha declarado esta tarde en una nave industrial del Polígono Industrial Finca Lacy de Elda. El fuego se ha iniciado en el interior de la instalación a las 19.08 horas de este martes en la Avenida San Luis de Cuba de la zona industrial eldense.

Las llamas han alcanzado una gran altura y la combustión del material del interior, pieles y curtidos, ha generado una gran cantidad de humo. Según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, a la llegada de los efectivos no había ninguna persona en el interior de la nave.

Hasta 14 dotaciones de bomberos se han movilizado para sofocar el fuego procedentes de los parques de Elda, Villena, Ibi, Crevillent y San Vicente, además de distintos mandos que están intentando que el fuego no se propague. La operación continúa en marcha.

Los bomberos, apagando el fuego de la campana extractora del bar. CPBA

No es el único fuego que se ha producido este martes en Elda. A las 15.12 horas de la tarde, se declaró otro incendio en un bar de la calle Episodios Nacionales. El fuego se ha iniciado en la campana extractora y el tubo de la misma.

La gran humareda que se ha producido ha provocado que varias personas hayan tenido que ser atendidas por inhalación. Una de ellas, según informan desde el Consorcio, ha sido trasladada al hospital.

En la actuación de extinción han participado efectivos del parque de bomberos de Elda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  2. 2 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  3. 3 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  8. 8 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  9. 9 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  10. 10 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Desplegado un amplio dispositivo de bomberos para sofocar el incendio declarado en una nave industrial de Elda

Desplegado un amplio dispositivo de bomberos para sofocar el incendio declarado en una nave industrial de Elda