Desplegado un amplio dispositivo de bomberos para sofocar el incendio declarado en una nave industrial de Elda

Un incendio de grandes dimensiones se ha declarado esta tarde en una nave industrial del Polígono Industrial Finca Lacy de Elda. El fuego se ha iniciado en el interior de la instalación a las 19.08 horas de este martes en la Avenida San Luis de Cuba de la zona industrial eldense.

Las llamas han alcanzado una gran altura y la combustión del material del interior, pieles y curtidos, ha generado una gran cantidad de humo. Según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, a la llegada de los efectivos no había ninguna persona en el interior de la nave.

Hasta 14 dotaciones de bomberos se han movilizado para sofocar el fuego procedentes de los parques de Elda, Villena, Ibi, Crevillent y San Vicente, además de distintos mandos que están intentando que el fuego no se propague. La operación continúa en marcha.

Los bomberos, apagando el fuego de la campana extractora del bar.

No es el único fuego que se ha producido este martes en Elda. A las 15.12 horas de la tarde, se declaró otro incendio en un bar de la calle Episodios Nacionales. El fuego se ha iniciado en la campana extractora y el tubo de la misma.

La gran humareda que se ha producido ha provocado que varias personas hayan tenido que ser atendidas por inhalación. Una de ellas, según informan desde el Consorcio, ha sido trasladada al hospital.

En la actuación de extinción han participado efectivos del parque de bomberos de Elda.

