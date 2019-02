Uno de los cuatro acusados por la violación grupal en Callosa se somete a un examen de ADN EFE Viernes, 15 febrero 2019, 00:50

la vila joiosa. Uno de los cuatro detenidos por la violación grupal a una joven de 19 años denunciada la pasada Nochevieja en Callosa d'En Sarrià se sometió ayer a una prueba de ADN para tratar de determinar si mantuvo relaciones sexuales con la víctima.

Fuentes jurídicas señalaron que se trata del arrestado de 19 años, en prisión provisional en la cárcel de Alicante II, en Villena, al igual que otros tres, de 21, 22 y 24 años, que a su vez están en la de Alicante I, en Fontcalent. Este joven fue trasladado a la clínica forense de los juzgados de La Vila Joiosa donde se le tomó una muestra de ADN y también se le extrajo una muestra de cabello para un estudio toxicológico que verifique si había consumido cocaína.

Los cuatro detenidos adujeron en su primera declaración ante la Guardia Civil y la juez que no recordaban «nada» porque habían bebido grandes cantidades de alcohol y se habían drogado, y además coincidieron en que no habían mantenido relaciones sexuales con la víctima y denunciante. Sin embargo, el de 19 años pidió días después ampliar su declaración judicial aunque un posterior cambio de abogado propició que cambiara su estrategia de defensa y ahora prefiere no añadir nada al primer interrogatorio.

Hoy está prevista la declaración de siete testigos en el juzgado que lleva este caso. Se trata de un guardia civil y dos policías locales que elaboraron atestados y acudieron al lugar de los hechos en primer lugar, y de cuatro ciudadanos, entre ellos la madre y la hermana de uno de los supuestos agresores y que, además, se da la circunstancia de que fueron las personas que telefonearon a las fuerzas de seguridad para informar de lo que ocurría.