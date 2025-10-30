Cortes de luz de Iberdrola en Alicante: Hasta 26 municipios afectados durante los próximos días Iberdrola ha comunicado que retirará el suministro en varias localidades durante unas horas del 1 al 7 de noviembre

A. Pedroche Jueves, 30 de octubre 2025, 15:24

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia, que se realizarán del 1 al 7 de noviembre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera se producirán cortes en las siguientes localidades: Algoda, Algoros, Alicante, Altea, Asprella, Atsavares, Benidorm, Benimantell, Ciudad Quesada, Elche, Elda, Guardamar del Segura, Ibi, Javea, La Marina, La Romana, L'Alfas del Pi, Los Montesinos, Monovar, Moraira, Orihiuela, Puçol, San Miguel de Salinas y Torrevieja.

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Estas son las calles de Alicante que se verán afectadas por los cortes de luz:

Cortes de luz en Alicante

MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 14.30 HORAS

Av. Benito Perez Galdós: 17, 19, 21, 23, 26, 30, 32, 33, 38,

40, 46

Av. General Marva: 20, 24

Cl Belando: 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Cl Maestro Breton: 4, 6, 8, 10

Cl Maestro Marques: 50

Cl Poeta Quintana: 33

Cl Segura: 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 15.00 HORAS

Av. Cataluña: 33

Cl Anguila: 3

Cl Melva: 4 1, 4, 6 1, 6 2, 6 5, 7

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 14.00 HORAS

Av. Costa Blanca: 63 1, 63 2, 63 3, 67 1, 67, 68, 70, 72 PR

2, 72 A, 72 1, 72, 74, 76 1

Cl Arpón: 18 1, 18 2, 19 1

Cl Llobarro: 1 1, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 1 17, 1 2, 1 3, 15, 1, 3, 4, 9

Cl Pagel: 4 1, 10, 12, 14, 15

Cl Sargo: 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29

