Convocados los concursos de las Hogueras Oficiales 2020 EP ALICANTE. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:25

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante ha convocado los concursos para la construcción, plantà y cremà de las Hogueras Oficiales 2020. El presupuesto destinado a la adulta, incluyendo el IVA, llega a 98.800 euros, mientras que en el caso de la infantil la cantidad es de 20.200 euros. El plazo para presentar los proyectos finaliza el 14 de octubre a las 13:00 horas.

Las dimensiones de la hoguera adulta no podrán exceder los 20 metros de altura y la base no será superior a 12x12 metros, sin que ambas dimensiones coincidan. Los materiales básicos de construcción serán el cartón y la madera. Además, el uso de polímeros será, como máximo, del 15%, en proporción al peso y al volumen del monumento, y el denominado poliespán no superará el 30%. Los carteles, en letra clara y legible, estarán escritos en castellano y valenciano y el número mínimo de ninots, que deberán ser originales, es de 28.

Por su parte, las dimensiones de la hoguera infantil no podrán exceder los tres metros de altura y su base no será superior a 3x3 metros. Como en el caso de la adulta, el uso de polímeros queda limitado al 15% y el de poliespán, al 30%.

Los criterios de valoración que tendrá en cuenta el jurado se basarán en la creatividad, equilibrio, proporcionalidad, originalidad, modelado y cromatismo, y contenido y crítica.

Las propuestas deberán ser presentadas en el Servicio de Fiestas y Ocupación de la Vía Pública del Ayuntamiento de Alicante. Junto a la documentación solicitada, quienes participen en el concurso deberán presentar dos bocetos que reflejen las partes anterior y posterior de la hoguera a todo color.