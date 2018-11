Confirman un brote de sarna con 29 afectados en un hospital de Alicante Pasillo de un centro hospitalario valenciano. / Consuelo Chambó La situación está «controlada», han comunicado desde el Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa EUROPA PRESS Alicante Viernes, 2 noviembre 2018, 16:07

Un total de 29 personas -cuatro pacientes y 25 trabajadores de dos servicios hospitalarios- han sido diagnosticadas de sarna por un brote detectado en el Hospital de la Marina Baixa, en la localidad alicantina de la Vila Joiosa.

El Servicio de Medicina Preventiva del centro sanitario está investigando el brote y ha puesto en marcha los protocolos de actuación y el estudio de contactos, ha confirmado la Conselleria de Sanidad.

El protocolo, detallan las mismas fuentes, consiste en aplicar el tratamiento con permetrina al 5% a todos los casos y sus contactos, así como a los trabajadores de los servicios afectados y sus familias.

Asimismo, se les han proporcionado por escrito las precauciones que deben adoptar en su domicilio tanto con la ropa como con otros utensilios.

La gerente del departamento de Salud Marina Baixa, Rosa Louise Cerezeda, ha detallado en declaraciones a Europa Press que el primer caso se diagnosticó a mitad de octubre y que el centro procedió «inmediatamente» a «tratar a la persona afectada y a todos los posibles contactos», así como a hacer una «búsqueda activa de casos entre pacientes y trabajadores».

«Todo controlado»

Además, ha indicado que, aunque no se puede dar por terminado el brote hasta que no transcurran dos semanas sin detectar un nuevo caso, está «todo controlado». «En todos los casos se ha actuado de la misma forma: tratando contactos y, en el caso de los trabajadores, mandando al trabajador a casa un día para que se aplique el tratamiento», ha explicado.

Cerezeda ha subrayado que la sarna es una «enfermedad leve que produce una afección en la piel y el único problema es que es muy contagiosa y pesada de tratar«: »Tienes que ponerte una loción por todo el cuerpo, lavar toda la ropa, volverla a lavar, entonces es un poco pesado, pero es una enfermedad leve y está controlada«.

Sobre si existe alguna recomendación que deban seguir los pacientes o las personas que acudan a la planta de Traumatología, ha asegurado que «pueden hacer vida totalmente normal». «Las precauciones ya las ponemos dentro de la institución, una vez detectas el caso ya sabes que tienes que poner una serie de precauciones y ya las utilizamos nosotros, los pacientes no tienen que hacer nada, tienen que estar totalmente tranquilos. En Traumatología precisamente no hay nada, porque está todo el mundo tratado y todo controlado», ha agregado.

En esta línea, ha llamado a la tranquilidad y ha comparado el brote de sarna con los piojos. «Hay brotes en los colegios, se atajan, se trata a los niños y ya está. En las instituciones esto es algo relativamente frecuente», ha remarcado, antes de añadir que «de lo que se trata es de controlarlo, cuidarlo y darle tratamiento a todos los afectados».

Posibilidad de que venga de una residencia

Preguntada por si se ha determinado el origen de este brote, ha precisado que se ha detectado el primer paciente, una persona ingresada en la planta que es el primer caso detectado desde el centro hospitalario.

No obstante, ha puntualizado que no está «muy claro de dónde viene este paciente y donde lo ha cogido realmente». «Se ha barajado la posibilidad de que venga de una residencia de tercera edad, pero es solo una posibilidad, no lo tenemos confirmado», ha concluido.