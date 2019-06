Conciertos y verbenas de Hogueras Alicante 2019 Los conciertos se celebran en el Mercadito de Fogueres, el Racó The One y el Racó Jove Diputación y habrá artistas consolidados como Lola Indigo o C. Tangana y fiesta del reggaetón LP.ES Valencia Miércoles, 19 junio 2019, 09:34

Las Hogueras 2019 han programado un cartel de conciertos y verbenas desde el 20 al 24 de junio. Los conciertos se celebran en varias zonas: el Mercadito de Fogueres, el Racó The One y el Racó Jove Diputación. Las verbenas se realizan en diferentes racós de la ciudad.

Conciertos en el Mercadito de Fogueres

Está situado en el paseo de Federico Soto, tiene más de 2000 metros cuadrados y está abierto desde el 15 de junio. Allí se organiza todos los días el tardeo con las actuaciones de diferentes DJs:

Día 20: Carlos B-Side

Día 21: Rocío Saíz de 'Las Chillers'

Día 22: Bitches Deejays

Día 23 y 24: Cristian Set-Roc

Todos los días: sesiones diarias de Jorge Bordonado.

El horario de cierre a prtir del 20 de junio son las 4.30 horas.

Conciertos en el Racó The One

El Racó The One está ubicado en el Passeig de Gomiz, frente al Postiguet. Estas actuaciones no son de acceso libre y hay que sacar entrada para ver los conciertos de :

Día 21: Lola Indigo

Día 22: Remember Reggaeton

Día 23: C. Tangana

Día 24: Remember The One

Además, actuarán Moya Deejay, Álex Selas, Varu, Pablo Cruz y J Beren.

Conciertos en el Racó Jove Diputació

El Racó Jove Diputació es el lugar para disfrutar del reggaeton. Allí actuarán DJ Kiril Yosifov (viernes 21) y Dario Andrés (domingo 23), habituales en las paellas universitarias, y es necesario comprar entrada.