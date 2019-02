Un año de cárcel para una exempleada de la ONCE por estafar a seis vendedores EFE Martes, 26 febrero 2019, 00:38

Una exempleada de la ONCE en Alicante ha sido condenada a un año de cárcel y a devolver sumas que oscilan entre 131 y 340 euros a seis vendedores de la organización a los que engañó quedándose con un elevado número de cupones.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado íntegramente la condena a un año de prisión por un delito de estafa por unos hechos que ocurrieron entre septiembre de 2014 y abril de 2015. La acusada, que había trabajado durante más de ocho años en la ONCE hasta que fue despedida, engañó a seis empleados, algunos con discapacidad visual, que trabajaban en diferentes puntos de la ciudad de Alicante. Logró que le entregasen a cuenta diferentes cantidades de cupones con la excusa de venderlos en bares de su propiedad en la misma ciudad alicantina o en la pedanía ilicitana de Torrellano, así como entre sus compañeros de distintas empresas e instituciones donde decía trabajar, pero jamás les abonó el importe.

La condenada recurrió en apelación la sentencia inicial alegando un error en la valoración de la prueba, con el argumento de que lo ocurrido fueron incumplimientos contractuales que debe ventilarse en la jurisdicción civil y no penal. Además, sostiene que pidió cupones a los denunciantes porque es «costumbre» prestarse boletos para mejorar las ventas. Aseguró que no les engañó porque pensaba devolverles el dinero. Sin embargo, la audiencia señala que los hechos son constitutivos del delito de estafa por las declaraciones verosímiles de las víctimas, algunos de ellos con una discapacidad visible, y porque la acusada «nunca tuvo intención de devolver el dinero y sí de apropiárselo». Durante la vista oral, la enjuiciada admitió que desconocía lo que debía ya que no llevaba anotación alguna, a lo que se suma que no les respondía a la llamadas que le hacían para recuperar el dinero.