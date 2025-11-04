Cuarenta y una candidaturas optan a los premios 'Festers d´Alacant': la solución, el 20 de noviembre en el Teatro Principal Moros y Cristianos y la Fafba, con 11 cada una, copan el mayor número de aspirantes totales, mientras que las Hogueras suman nueve, seis las Tradicionales y cuatro la Semana Santa

Redacción Martes, 4 de noviembre 2025, 09:36 Comenta Compartir

Cuarenta y una candidaturas optan a los premios 'Festers d´Alacant', que se fallan el 20 de noviembre en el Teatro Principal, después de que haya acabado el plazo fijado en las bases. Moros y Cristianos, con once, sumando las categorías individual y colectiva, y la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas (Fafba), con ese mismo número, son las que más aspirantes presentan. Les siguen las Hogueras, con nueve; Tradicionales, con seis, y Semana Santa, con cuatro.

Los integrantes del jurado se reunirán la próxima semana para analizar el conjunto de las candidaturas presentadas y seleccionar tres finalistas por cada una de las categorías y modalidades. Serán éstos quienes reciban las estatuillas acreditativas en el transcurso de un acto previsto para el lunes 17 de noviembre en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante

La trayectoria de las personas o colectivos nominados, o la consecución de un hito o un hecho reciente de relevancia serán algunos de los elementos que valoren los integrantes del jurado a la hora de emitir su fallo. Estará compuesto por concejales del Ayuntamiento de Alicante, representantes de las distintas fiestas de la ciudad, con presencia en la Gala, y por dos personas con reconocida trayectoria en el ámbito festero alicantino. Los premios consistirán en un trofeo artístico por cada categoría y modalidad.

El alcalde Luis Barcala hará público al término de la Gala el nombre de la persona o entidad ganadora del «Premio José Ángel Guirao», en memoria del recordado festero fallecido en 1998. En este caso no se presentarán candidaturas al ser una competencia exclusiva del Ayuntamiento, como viene sucediendo desde la primera edición de estas distinciones.

La XIX Gala 'Festers d´Alacant' regresa al Teatro Principal después de un paréntesis de seis años. Fue en marzo de 2019. Dos años después la acogió, por vez primera, la Plaza del Ayuntamiento. Ocurrió el 14 de noviembre y constituyó un homenaje póstumo a los festeros fallecidos durante la pandemia de la covid-19. Ya en 2023 -18 de noviembre- se trasladó, también por primera ocasión, al Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).