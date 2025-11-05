Benidorm celebra sus fiestas patronales 2025: programación completa La festividad anual regresa a la ciudad con diversas actividades hasta el 15 de noviembre

Fabiana Fuentes Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

Tras una semana cultural llena de música, llega una de las celebraciones más esperadas por los alicantinos. A partir de este viernes hasta el miércoles 12 de noviembre, regresan las Fiestas Mayores Patronales a Benidorm para honrar a la Virgen del Sufragio y a San Jaime Apóstol. La programación incluye conciertos, actuaciones teatrales, desfiles, danza, pirotecnia, talleres infantiles y actos religiosos.

Principalmente, se celebran en el centro de la ciudad, incluyendo la Playa de Poniente, donde tiene lugar la escenificación del Hallazgo de la Virgen, y el Recinto Ferial, situado junto a la Plaza de Toros, que acoge las atracciones mecánicas. El programa completo para este 2025 es el siguiente:

Viernes 7 de noviembre: Inicio de las Fiestas Mayores Patronales

18:00h: inauguración oficial del alumbrado artístico, en la calle Martínez Alejos, a cargo de la Reina Mayor, la Srta. Paula Pascual Sánchez y la Reina Infantil, la niña Aitana Pérez Gutiérrez, junto a sus Cortes de Honor. A continuación, inauguración del tradicional «Porrat» en la vía de Emilio Ortuño.

19:00h: inauguración del Recinto Ferial, situado junto a la plaza de toros, por parte de las Reinas de las Fiestas Mayores y sus Cortes de Honor. Por el «Día Popular del Niño», los precios serán reducidos para acceder a las distintas atracciones

19:00h: concurso de engalanamiento de calles y peñas, patrocinado por la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2025. El jurado visitará los barrios, calles y peñas participantes para poder valorarlos y votar los mejores. Los premios correspondientes serán entregados en el acto de la entrada de peñas.

22:00h: entrada de peñas. Concentración en la Calle Ruzafa de todas las peñas que forman parte de la Associació de Penyes Verge del Sofratge, desde donde partirán en desfile recorriendo las calles Ruzafa y Martínez Alejos. Al finalizar el recorrido, en la tribuna oficial, se impondrán los corbatines conmemorativos a todas las banderas y estandartes.

Sábado 8 de noviembre: Día de la Virgen del Sufragio

10:00h: Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana en honor a la Excma. Patrona, la Virgen del Sufragio, oficiada por el párroco Don Juan Antonio González Magaña y Don Jaume Benaloy Marco, Vicario de la parroquia, y cantada por el Coro Parroquial.

11:45h: apertura de puertas de la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, para cantar los Gozos a la Virgen del Sufragio.

12:00h: Ángelus y volteo general de campanas, anunciando el comienzo oficial de las Fiestas Mayores Patronales 2025, acompañado de un Bombardeo Aéreo desde la Plaza de la Señoría a cargo de la prestigiosa Pirotecnia Vulcano.

12:15h: entrada de bandas de música, desde la plaza de San Jaime, para recorrer las principales calles del centro de Benidorm, acompañadas de las Reinas y sus Cortes de Honor, Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2025, Autoridades, Abanderado y familia, Mayorales de Honor, Asociación de Peñas, y vecinos.

13:00h: concentración de bandas, en la Plaza de SS. MM. los Reyes de España, donde cada agrupación participante hará su entrada interpretando distintos pasodobles para dar la bienvenida a la Fiesta. Las Reinas impondrán un corbatín en las banderas de las distintas entidades musicales. Una vez que todas las bandas estén reunidas en la plaza, interpretarán conjuntamente el Pasodoble «Fiesta en Benidorm», bajo la batuta del maestro Don Rafael Domenech Pardo, autor de la obra.

17:00h: se realizará la escenificación del hallazgo de la patrona de Benidorm, la Virgen del Sufragio, en la Playa de Poniente.

18:30h: comienzo de la solemne Romería y Ofrenda de Flores a la Virgen del Sufragio. Luego, se procederá a la interpretación de los Himnos de Benidorm y de la Comunidad Valenciana, seguida del disparo de un ramillete de fuegos artificiales desde la Plaza de la Señoría, a cargo de la Pirotecnia Vulcano.

23:00h: gran Tributo «We love 90 & 00 LA FIESTA», en la Plaza de SSMM los Reyes de España.

1:00h: futbol granera. Organizado por la Peña Desig y patrocinado por la Associació de penyes verge del Sofratge, en el auditorio Óscar Esplà.

Domingo 9 de noviembre

9:00h: chocolatada popular en la Carpa de la Comisión, ofrecida por chocolates Marcos Tonda.

10:30h: recogida de las Reinas de las Fiestas y sus Cortes de Honor, por parte de los Mayorales de la Comisión, acompañados por las bandas de música, para ir en pasacalles desde la Carpa de la Comisión junto con las Autoridades de nuestra Ciudad, en dirección a la Iglesia Parroquia de San Jaime y Santa Ana.

11:00h: gran parque infantil en la plaza de SS. MM. los Reyes de España para todos los niños de laciudad, a cargo de Espectáculos Magic John.

1:30h: solenmne misa en honor a la patrona y excma. Alcaldesa perpetia, la Virgen del Sufragio, en la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, presidida y oficiada por el canónigo, Don Vicente Martínez Agulló.

14:00h: mascletà dedicada a la patrona en la Avenida Jaime I, a cargo de Pirotecnia Vulcano.

17:30h: musical infantil «Viaje de las emociones» en la Plaza SS.MM Los Reyes de España.

19:30h: se celebrará la Solemne Procesión en Honor a la Virgen del Sufragio, que partirá desde la Calle Mayor y finalizará en la Plaza de San Jaime, donde tendrá lugar el encendido de la estampeta de la Virgen del Sufragio.

23:00h: canto tradicional de «Copletes» en honor a la Virgen del Sufragio, en la Plaza de San Jaime.

23:30h: gran noche DJ, con las actuaciones de Dj Npeman, Dj Miguel Serna y Dj Miss Deep'in, en la Plaza de SS. MM. los Reyes de España.

Lunes 10 de noviembre: Día de San Jaime

9:00h: chocolatada popular en la Carpa de la Comisión ofrecida por chocolates Marcos Tonda.

10:30h: recogida de las Reinas de las Fiestas y sus Cortes de Honor para ir en pasacalles desde la Carpa de la Comisión, junto a las Autoridades de nuestra ciudad, a la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana.

11:00h: se instalará un gran parque infantil en la Plaza de SS. MM. los Reyes de España.

11:30h: se celebrará la misa en honor a San Jaime Apóstol.

14:00h: mascletà dedicada a al patrón en la Avenida Jaime I, a cargo de Pirotecnia Vulcano.

16:00h: se disputará el IV Torneo de Pilota Valenciana «Penya Ganduls», con una gran partida protagonizada por jóvenes pilotaris de la Marina Baixa, en la calle Metge Pérez Martorell.

19:30h: tendrá lugar la Solemne Procesión en honor a San Jaime Apóstol, que recorrerá las calles del casco antiguo y finalizará en la Plaza de San Jaime, donde se llevará a cabo el tradicional encendido de la estampeta de San Jaime.

23:00h: el grupo benidormense «Niños de Oro», en el Huerto de Colón.

00:00h: gran concierto del grupo «Despistaos».

El lunes por la noche y tras todos los conciertos, tendrá lugar el Correfocs, a cargo de la Colla de «Dimonis Rafolins».

Martes 11 de noviembre

9:30h: recogida de las Reinas de las Fiestas y sus Cortes de Honor para ir en pasacalles desde la Carpa de la Comisión, junto a las Autoridades de nuestra ciudad, a la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana.

10:30h: la misa en honor a los difuntos de Benidorm. Al finalizar, se ofrecerá una corona de laurel ante el monumento a los Caídos en el Mar, en la plaza de la Señoría. Seguidamente, la comitiva se desplazará a visitar los dos Cementerios de la ciudad, el de la Virgen del Sufragio y el de San Jaime, donde también se depositarán coronas de flores y se rezará por las almas.

11:00h: parque infantil en la plaza de Sus Majestades los Reyes de España para todos los niños de la ciudad.

14:00h: mascletà en la Avenida Jaime I, a cargo de Pirotecnia Vulcano.

19:00h: tendrá lugar el Gran Desfile del Humor, que recorrerá las calles Venus, Ruzafa y Martínez Alejos.

23:00h: gran orquesta itinerante «La Iguana Fine», iniciará su recorrido en el Huerto de Colón y avanzará por las principales calles del centro hasta llegar a la Plaza de SS. MM. los Reyes de España.

1:00h: sesión de Dj's en la Plaza de SS. MM. los Reyes de España, organizada por la Asociación de Peñas, con las actuaciones de DJ Mike Wayne, DJ Furylo, DJ Kalenda, DJ Miguel Roma y DJ Iván Sánchez.

Miércoles 12 de noviembre

11:00h: comenzará la esperada «Festa de les Festes», una jornada de convivencia entre todas las entidades festeras. El pasacalle partirá desde la Plaza Neptuno y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de SS. MM. los Reyes de España, donde la Comisión de Fiestas Mayores Patronales ofrecerá un vino de honor como símbolo de hermandad y unión festera.

13:00h: mascletà Infantil y traca de caramelos para los más pequeños en la Plaza de SS. MM. los Reyes de España.

17:00h: concentración en el Avda. de Alcoy de las distintas Entidades Festeras y Asociaciones con sus respectivas bandas de música y carrozas.

18:00h: dará comienzo el Gran Desfile de Carrozas, que recorrerá las principales calles del centro y concluirá con el disparo de un espectacular castillo de fuegos artificiales en la zona del Parque de Elche.

23:30h: entrega de los Premios del Desfile de Carrozas, patrocinados por la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2025 en la carpa de la Comisión, ubicada en la plaza de SS. MM. Los Reyes de España.

Del jueves 13 al 21 de noviembre

19:00h: Santa Misa y Novena en honor a nuestra Patrona, la Virgen del Sufragio, en la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana.

Sábado 22 de noviembre

10:00h: misa de Acción de Gracias a la Virgen del Sufragio.