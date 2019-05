Barcala propone un plan de choque para terminar con el desempleo juvenil Iría orientado a personas de entre 16 y 29 años, una franja de edad que supera los 4.000 parados en la capital alicantina EFE ALICANTE. Lunes, 13 mayo 2019, 00:36

El alcalde de Alicante y candidato del PP a la reelección, Luis Barcala, anunció este fin de semana su intención de poner en marcha un plan de choque de empleo orientado a jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años.

En un desayuno informativo, Barcala destacó que el empleo es una de las prioridades de su formación y un eje del modelo de ciudad que ha diseñado para los próximos años. Según sostuvo, «la mejor política social es la generación de empleo».

El PP de Alicante comunicó que este plan irá destinado a los jóvenes que en estos momentos no están ni estudiando ni trabajando. «Esa es nuestra prioridad. Atenderemos a todos estos jóvenes de forma personalizada», aseguró el primer edil. Luis Barcala recordó que durante los meses en los que el Partido Popular ha estado al frente del Ayuntamiento de Alicante se ha «rediseñado toda la operativa de la Agencia de Desarrollo Local».

Fondos europeos

Para ponerlo en marcha se creará un servicio específico que contará con fondos de la Unión Europea y del propio Ayuntamiento, y se realizará de forma coordinada con las pymes y entidades empresariales y sindicales de Alicante y de la provincia. «Los jóvenes alicantinos tienen que poder trabajar en Alicante y en su entorno, no sólo en la ciudad», apuntó Barcala, para quien la Generalitat ha «fracasado totalmente» con su proyecto estrella Avalem Joves. El primer edil aseguró que en esta legislatura no sólo no ha ejecutado ni el 25 % de esos fondos, sino que en toda la Comunitat Valenciana ha insertado en el mundo laboral «la vergonzosa cifra» de 150 jóvenes. En la actualidad hay 28.466 parados en Alicante y más de 4.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La primera fase será la orientación personalizada a cada joven con profesionales que ofrecerán técnicas de búsqueda de empleo, preparación de un currículum, herramientas para el buen uso de las redes sociales y condiciones básicas para el camino hacia el empleo. Una formación intensiva específica para el puesto de trabajo de entre 90-160 horas será la segunda fase, mientras que la tercera será la estancia e inserción en empresas. Entre las especialidades más demandadas están Marketing y comunicación digital, Auxiliar de comercio y operador de almacén logístico.