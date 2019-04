Barcala pide a la oposición que no «revienten» los presupuestos el próximo martes

Los presupuestos municipales de Alicante están pendientes de su aprobación definitiva prevista para el pleno del próximo martes. Pero la comisión de Hacienda, donde la oposición salió molesta por el rechazo a todas las alegaciones, ha vuelto a dejar las cuentas municipales en el aire. En principio saldrán adelante, pero si alguna de las formaciones de la oposición cambiara el sentido de su voto, los presupuestos quedarían bloqueados.

El alcalde Luis Barcala advirtió ayer a los grupos de la oposición que si «revientan» en el último momento los presupuestos de este año, se perderán 50 millones de euros en inversiones. El primer edil dijo confiar en la «responsabilidad y coherencia de los grupos» para sacar adelante las cuentas.

El pleno del pasado 11 de marzo, los 9 concejales que suman el PP y el no adscrito Fernando Sepulcre fueron suficientes para aprobar inicialmente las cuentas por 257.699.212 euros frente a 7 votos contrarios -los del PSPV-PSOE y la no adscrita Nerea Belmonte-, gracias a la abstención de Ciudadanos, Guanyar y Compromís.

El alcalde explicó ayer que el último trámite antes de la aprobación definitiva pasa por la presentación de alegaciones por si se hubiera producido alguna infracción en la tramitación. Continuó que en esta fase no se entra en cuanto al contenido, por lo que se mostró sorprendido por la postura de algún grupo sobre la posibilidad de pasar de la abstención al voto contrario si no se aceptan sus alegaciones. Para Barcala, esta situación se debe a la proximidad de las elecciones pese a que «los presupuestos están pactados y cerrados», y a que las alegaciones presentadas por algunos grupos «no cumplen con la ley» y, por lo tanto, no han podido ser votadas en la comisión de Hacienda que se celebró el pasado jueves.