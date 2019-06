Barcala ofrecerá el lunes a Ciudadanos formar un Gobierno de coalición Imagen de un pleno municipal presidido por el ahora alcalde en funciones, Luis Barcala. / lp El popular anuncia una reunión con Sánchez y Cantó para tratar de cerrar los pactos en el Ayuntamiento y en la Diputación C. C. / AGENCIAS ALICANTE. Sábado, 8 junio 2019, 00:59

Casi dos semanas después de las elecciones municipales, que dejaron en Alicante un empate a nueve concejales entre PP y PSOE, se ha programado la primera reunión para negociar un futuro Gobierno local. Será el próximo lunes entre el PP y Ciudadanos. Un cónclave donde Luis Barcala tiene previsto ofrecer a la formación naranja un Gobierno de coalición para la capital alicantina.

La del día 10 de junio será la primera reunión para tratar de alcanzar un posible pacto para el Ayuntamiento de Alicante. Aunque, evidentemente, sobre la mesa también estará el futuro de la Diputación, por la que suspira el PP y que va a resultar clave en estas negociaciones, que todo apunta a que terminarán con un acuerdo entre ambas formaciones para gobernar en las dos instituciones alicantinas. No obstante, las reuniones oficiales no han comenzado y no hay nada definitivo.

Según fuentes populares, la cita se desarrollará a partir de as 17 horas del próximo lunes en la sala de juntas del Ayuntamiento de Alicante. Habrá dos delegaciones encabezadas por el alcalde en funciones, Luis Barcala, y la candidata de la formación naranja al consistorio, Mari Carmen Sánchez. Por el PP también asistirán el número dos de Barcala y candidato a presidir la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, y el presidente provincial del partido, José Císcar. De la parte de Cs, acompañará a Sánchez el líder del partido en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, que esta semana también tenía la primera toma de contacto con los populares en una reunión con Isabel Bonig.

PP y PSPV-PSOE empataron a nueve concejales en las elecciones del pasado 26 de mayo, pero los populares tienen la ventaja de que, al ser la fuerza más votada, conseguirán la Alcaldía si no hay otro candidato que consiga la mayoría absoluta, cifrada en 15 concejales, algo que parece remoto debido a la distancia ideológica que hay entre el resto de formaciones políticas. Desde un primer momento, el popular Barcala ha ofrecido un pacto de Gobierno únicamente a Ciudadanos, que si llegara a término conformaría un equipo de 14 concejales y les faltaría uno para alcanzar la mayoría en el salón de plenos del consistorio alicantino.

En el otro lado de las negociaciones espera el PSPV-PSOE, cuyo líder Ximo Puig ya manifestó que estaba dispuesto a ser «muy generoso» con Ciudadanos. Los socialistas también suspiran por recuperar la Diputación -en manos del PP desde 1995- y estarían dispuestos a dar la Alcaldía de Alicante a Cs a cambio de recibir el apoyo de la formación naranja en el organismo provincial, una posibilidad parece hoy remota.