Barcala espera poder acortar los plazos iniciales del proyecto del parque central

El alcalde de Alicante firmó ayer mismo la adenda del convenio con Avant para impulsar el soterramiento de las vías de Renfe y el proyecto del famoso parque central. Aunque todavía quedan por delante muchos años y trámites administrativos para que todo esto sea una realidad. Sin atreverse a dar fechas concretas, el concejal de Urbanismo habló esta semana de 2027 o 2028. Ayer, Luis Barcala, anunció su intención de acortar ese plazo.

El primer edil, que en un principio se negó a firmar este acuerdo, explicó ayer que decidió sumarse a la adenda del convenio de Avant cuando el consejo de la entidad aceptó que fuese ligado a la construcción de la estación intermodal, el soterramiento, el parque central y la eliminación del intercambiador de San Gabriel. «Alicante no podía renunciar a esas infraestructuras, y no podíamos aceptar una adenda que decía que no se harían jamás», señaló a preguntas de los medios después de que el martes la junta de gobierno aprobara esa adhesión. En ese sentido, afirmó que tenía previsto firmar la adenda ayer mismo y que supone comprometer 12 millones de euros municipales para el desarrollo del soterramiento de las vías y la creación de un gran parque central en los terrenos de la estación de Renfe. «Ahora tenemos un plazo y nuestra obligación es que los plazos inicialmente previstos, que prolongan demasiado en el tiempo esas inversiones, se recorten y se ejecuten mucho antes», explicó el alcalde en referencia a los términos iniciales del proyecto que hablan de inversiones hasta 2029.

Preguntado sobre la petición de Compromís para que se celebre un Debate del Estado de la Ciudad, Luis Barcala argumentó que no es el momento al estar a las puertas de unas nuevas elecciones generales. Y acusó a Natxo Bellido de querer hacer campaña en un espacio donde se habla de la ciudad. «¿Cómo vamos a convocar un Debate del Estado de la Ciudad en plena campaña electoral de las generales? Se convocará cuando el único tema de debate sea la ciudad. Si el señor Bellido quiere un debate electoral que lo diga con claridad», zanjó el alcalde.