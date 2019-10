Barcala se compromete a aumentar los carriles para patinetes y bicicletas La nueva ordenanza genera polémica por las restricciones para circular en zonas donde no hay vías para estos vehículos EFE / C C. ALICANTE. Jueves, 17 octubre 2019, 01:09

Las nuevas normas para usuarios de patinetes eléctricos en Alicante han generado cierta polémica al ser demasiado restrictivas en cuanto a los lugares por donde podrán circular a partir de enero estos vehículos de movilidad personal. Ayer, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, avanzó que el objetivo ahora es adecuar más carriles en la ciudad para que circulen los patinetes.

El primer edil defendió que la ordenanza reguladora de las condiciones de circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (MVP) o patinetes eléctricos, aprobada en junta de Gobierno el pasado martes, trata de establecer condiciones de seguridad tanto para el tránsito de sus usuarios como para el resto de los peatones. En esta línea, subrayó que con la nueva regulación se persiguen dos objetivos básicos: facilitar la sostenibilidad en el transporte y en el desplazamiento y hacer compatible ese sistema de movilidad con la seguridad de los peatones. «Hay que combinar los intereses y los derechos de todos, estamos hablando de unos patinetes con una velocidad importante, por lo que es totalmente incompatible el tránsito por las aceras», manifestó el alcalde.

Convivencia

Algunas zonas tendrán que ser adecuadas a las normas o sólo se podrá ir caminando

Barcala aseguró que ya se han producido accidentes y que «las aceras son para los peatones». Según el alcalde, «los patinetes, guste o no guste, son vehículos y tienen un peso y un volumen que pueden ocasionar graves daños a un peatón». Eso sí, también avanzó que el reto ahora del Ayuntamiento es mejorar e incrementar las vías preferentes para vehículos alternativos como son las bicicletas y los patinetes eléctricos. El primer edil se comprometió a hacerlo en la red viaria de la ciudad de Alicante, ya que «es una necesidad para fomentar el transporte alternativo».

La nueva ordenanza aprobada por el equipo de Gobierno -PP y Cs-, que no entrará en vigor previsiblemente hasta principios de 2020, establece que los usuarios de los patinetes eléctricos deben portar casco, luces, reflectantes, timbre y sistema de frenado de manera obligatoria. Además, obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil, limita su uso a personas menores de 16 años y prohibe el tránsito por las aceras y los paseos peatonales, de manera que sólo podrán circular por carriles bici, ciclo-vías y las calzadas de las calles delimitadas como Zona 30, con velocidad máxima de 30 km/h. Lo que ocurre es que hay zonas de Alicante donde no se da ninguna de estas condiciones, con lo que los usuarios no tendrían más remedio que llevar los patinetes a cuestas.