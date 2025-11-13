Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fotolia

El Ayuntamiento de Alicante defiende que trabaja en desbloquear la reforma de la Biblioteca Pública Azorín

Asegura que este viernes se reunirán técnicos del consistorio, Generalitat y Ministerio de Cultura para abordar la actuación

EP

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:23

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha defendido que el ejecutivo del alcalde Luis Barcala «está poniendo todo de su parte para desbloquear» el proyecto de reforma de la Biblioteca Pública del Estado Azorín y «conceder la licencia de obra mayor y ambiental, un procedimiento que requiere de la aportación de diversa documentación para poder proceder a la concesión».

Además, ha asegurado que este viernes «se reunirán» técnicos del consistorio, la Conselleria de Cultura y el Ministerio de Cultura para «abordar los pasos que faltan para la concesión de la licencia» para la rehabilitación de este espacio cultural ubicado en el Paseíto de Ramiro. «Una reunión que convocó el Ayuntamiento de Alicante la pasada semana», ha apostillado la administración local en un comunicado.

«Con el objetivo de abordar a tres bandas la documentación que falta por aportar y que las tres administraciones tengamos claro los pasos a seguir, se decidió desde Urbanismo convocar esta reunión técnica, que finalmente tendrá lugar este viernes», ha añadido Cutanda.

Al mismo tiempo, la portavoz del equipo de gobierno ha acusado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de obrar «con mala fe» en su intervención de este miércoles en el Congreso por pedir al Ayuntamiento de Alicante que «deje trabajar» a su departamento en la reforma de la biblioteca «cuando sabe que esa reunión del viernes ya estaba convocada desde hace días y que desde la Conselleria de Cultura ya le han notificado al Ministerio los documentos que deben aportar».

Urtasun, en respuesta a una pregunta del diputado alicantino de Sumar Txema Guijarro, ha exigido al consistorio que «dé» a la administración central la «licencia municipal» para «poder acometer» la reforma «integral» de esta biblioteca.

«O el ministro Urtasun actúa de mala fe porque conoce esa reunión o lo hace con ignorancia o negligencia por parte de su departamento, si es que nadie le ha informado al respecto de ese encuentro entre las tres instituciones», ha recalcado Cutanda.

El Ayuntamiento de Alicante ha explicado que esa reunión será «telemática» y que a ella «están convocados técnicos de la Concejalía de Urbanismo, del Ministerio de Cultura y de la Conselleria de Cultura».

En el encuentro, «está previsto revisar el estado del expediente para la concesión de la licencia y coordinar los pasos administrativos que faltan», ya que, según Cutanda, el objetivo de las tres instituciones «implicadas» es «sacar adelante este proyecto lo antes posible».

Igualmente, el consistorio ha recalcado que «la Conselleria ya ha hablado con la asistencia técnica del Ministerio y le ha explicado la documentación que tienen que presentar». «De hecho, a la reunión fijada para este viernes desde la semana pasada, está convocada una empresa alicantina de arqueología que se encargará de elaborar el estudio previo para el Ministerio de Cultura», ha concluido.

