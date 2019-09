«Ayudaremos a mejorar los monumentos» La presidenta de la Federación de Hogueras, Toñi Martín-Zarco, vestida de alicantina. / Reme Vélez Acaba de tomar posesión como la primera mujer que dirige el organismo festero y se marca, entre otros retos, que suban los presupuestos Toñi Martín-Zarco Nueva presidenta de la Federación de Hogueras C. CUENCA ALICANTE. Jueves, 19 septiembre 2019, 00:42

Toñi Martín-Zarco acaba de tomar posesión de forma oficial como presidenta de la Federación de Hogueras. Releva en el cargo al ahora concejal del PP Manolo Jiménez y es la primera mujer en presidir este organismo de las casi centenarias fiestas de la capital alicantina. No obstante, su única preocupación es ponerse a trabajar. De hecho, ya lo está haciendo en los pocos días que lleva en el cargo junto a los 32 foguerers y barraquers que le acompañan en el inicio de esta andadura. La comisionada de Port d'Alacant se impuso al otro candidato, David Olivares, en la votación del pasado día 11 de septiembre.

-Acaba de tomar posesión de forma oficial esta misma semana, ¿Cómo se ha encontrado la Federación de Hogueras y por dónde han comenzado?

-Lo primero que hemos hecho es revisar la agenda. Ya nos hemos puesto al día con diferentes actos, entre ellos, el traspaso oficial de poderes. Y ahora ya estamos preparando el concurso artístico que llega para octubre y noviembre. Poco a poco vamos adentrándonos en esta dinámica.

-¿Cómo valora la gestión de Manolo Jiménez estos últimos siete años al frente de la federación?

-La labor de Manolo Jiménez ha sido muy buena y ha mantenido a las hogueras y barracas unidas. Bajo mi punto de vista, lo ha hecho muy bien y creo que deja un balance muy positivo.

-Será bueno para el mundo de las Hogueras que ahora sea concejal de Fiestas en Alicante...

-Claro. A los foguerers y barraquers nos gusta que el concejal de Fiestas conozca bien las Hogueras. Así es mucho más fácil y cómodo para nosotros porque nos entienden. Eso no quiere decir que no haya sido igual con otros concejales que les gustase menos la fiesta. Pero ahora estamos contentos por partida doble, porque, a parte del concejal, el alcalde también conoce bien las Hogueras. Hasta ahora hemos tenido un buen entendimiento y no tengo dudas de que va a seguir igual.

-Llega con un equipo compuesto por 32 foguerers y barraquers, ¿Están preparados para lo que tienen por delante?

-Es un equipo fantástico y basado en la experiencia de muchos años en sus hogueras y barracas, algo que es importante. Llegamos con una disposición total y absoluta para trabajar por la fiesta. Estoy muy contenta con mis compañeros, tanto con los 32 como con el personal de apoyo que también forma parte del equipo. Todo el mundo tiene muchas ganas de trabajar y de estar ahí, de eso se trata.

-Se impuso en el proceso electoral con una amplia mayoría sobre el otro candidato. ¿Qué supone llegar a este cargo con tantos apoyos?

-Evidentemente, es un respaldo importante llegar con tanta diferencia de votos. Pero las elecciones ya pasaron y nosotros ahora estamos centrados en que tenemos a nuestro cargo 89 hogueras y 50 barracas. Para nosotros son todos iguales. No hacemos distinción entre los que nos apoyaron y los que no. Y así lo vamos a demostrar en cada acto.

-¿Es partidaria de mantener la promoción de las Hogueras en el extranjero, como las últimas experiencias en Lyon o Lisboa?

-Claro que sí. Todo lo que sea promocionar la fiesta fuera de nuestra ciudad es importante. También en el resto de la provincia o a nivel nacional como es el caso de Fitur. La fiesta tiene que seguir avanzando y en ese sentido nosotros también apostamos por dar protagonismo a la provincia. Por ejemplo, con esas convivencias con otras damas de honor que hemos organizado para promocionar la fiesta. Es importante, pero no olvidemos los monumentos, la música, la pólvora, las tradiciones...

-Se ha generado cierta polémica en los últimos años sobre el estado del monumento de Luceros. Muchos piensan que la fuente se está deteriorando por las mascletaes. ¿Qué opina al respecto?

-Nosotros no decidimos sobre el lugar de las mascletaes. Es un tema municipal y respaldaremos cualquier decisión del Ayuntamiento. Por supuesto que no queremos que se dañe la fuente, hay que ver de qué forma se puede proteger. Pero no olvidemos que las mascletaes no son lo único que deteriora el monumento. Justo debajo hay una estación del Tram y la plaza está sometida a la contaminación, el ambiente... El Ayuntamiento tendrá que decidir.

-¿Habrá cambios en el proceso de elección de las belleas?

-En principio no está previsto. El sistema responde a unas mesas de trabajo que se hicieron en su día. Creemos que es correcto. En la reuniones que hemos mantenido con hogueras y barracas nos han hecho alguna sugerencia, de las belleas y de otras cosas. Lo llevaremos a la asamblea y allí se decidirá si hay que cambiar el sistema, pero nosotros no tenemos previsto cambiar nada porque creemos que el proceso está funcionando bien.

-¿Cómo espera que sean las Hogueras de 2020?

-De un año para otro siempre esperamos que sean más impactantes y participativas. Es importante que sigamos aglutinando a muchísima gente y que la ciudad y las fiestas puedan convivir. Cada año esperamos que sean las mejores Hogueras y que no haya incidentes, que también es fundamental.

-¿En qué tienen que mejorar los monumentos?

-Es lo más importante de la fiesta. Vamos a luchar por que tengan otro tipo de subvenciones y de mejoras. Después, cada comisión tendrá que decidir. Todos debemos intentar mejorar y que vayan subiendo cada vez un poco el presupuesto. Nosotros intentaremos ayudarles de alguna forma para que lo puedan llevar a cabo.

-¿Cuántos años le gustaría estar al frente de la federación?

-De momento tengo una legislatura por delante de cuatro ejercicios. Vamos a empezar por ahí e iremos poco a poco.