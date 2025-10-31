Alicante renueva los planos que entrega a los cruceristas para mejorar su experiencia en la ciudad

EP Viernes, 31 de octubre 2025, 10:13 Comenta Compartir

Alicante ha renovado los planos que se reparten a pie de la terminal cuando los cruceristas desembarcan en la ciudad. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach y la asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros han elaborado de forma conjunta estos mapas que recogen la información detallada de los puntos de interés que se recomienda visitar.

Los visitantes que desembarcan en el Puerto de Alicante ya pueden acceder a los nuevos planos turísticos en el punto de información situado a pie de crucero junto a la terminal, de los que se han editado 50.000 guías en su primea tirada y alcanzarán las 100.000 en una segunda edición, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Estos planos detallan «de manera clara» las principales calles, monumentos, puntos de interés, movilidad y datos de contacto para que los cruceristas disfruten de una experiencia «óptima» durante su estancia en la ciudad. Toda la información está disponible en español, inglés, alemán y francés para facilitar la accesibilidad y la comprensión para los visitantes internacionales.

Estos planos se presentan por primera vez en papel reciclado, con sello de calidad y sostenibilidad, y han sido elaborados siguiendo los criterios medioambientales establecidos por el Ayuntamiento de Alicante.

Con ello, el Patronato de Turismo y la asociación quieren «reforzar su compromiso con el turismo responsable», al mismo tiempo que impulsar el turismo de cruceros y consolidar la imagen de Alicante y la Costa Blanca «como destinos sostenibles y de alta calidad».