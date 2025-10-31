Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
Juan Carlos Soler

Alicante renueva los planos que entrega a los cruceristas para mejorar su experiencia en la ciudad

EP

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:13

Comenta

Alicante ha renovado los planos que se reparten a pie de la terminal cuando los cruceristas desembarcan en la ciudad. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach y la asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros han elaborado de forma conjunta estos mapas que recogen la información detallada de los puntos de interés que se recomienda visitar.

Los visitantes que desembarcan en el Puerto de Alicante ya pueden acceder a los nuevos planos turísticos en el punto de información situado a pie de crucero junto a la terminal, de los que se han editado 50.000 guías en su primea tirada y alcanzarán las 100.000 en una segunda edición, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Estos planos detallan «de manera clara» las principales calles, monumentos, puntos de interés, movilidad y datos de contacto para que los cruceristas disfruten de una experiencia «óptima» durante su estancia en la ciudad. Toda la información está disponible en español, inglés, alemán y francés para facilitar la accesibilidad y la comprensión para los visitantes internacionales.

Estos planos se presentan por primera vez en papel reciclado, con sello de calidad y sostenibilidad, y han sido elaborados siguiendo los criterios medioambientales establecidos por el Ayuntamiento de Alicante.

Con ello, el Patronato de Turismo y la asociación quieren «reforzar su compromiso con el turismo responsable», al mismo tiempo que impulsar el turismo de cruceros y consolidar la imagen de Alicante y la Costa Blanca «como destinos sostenibles y de alta calidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  4. 4 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  7. 7

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  8. 8

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  9. 9

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alicante renueva los planos que entrega a los cruceristas para mejorar su experiencia en la ciudad

Alicante renueva los planos que entrega a los cruceristas para mejorar su experiencia en la ciudad