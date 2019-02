El Alcoyano recibe al líder inmerso en su peor racha de resultados de la temporada EFE Domingo, 3 febrero 2019, 01:12

El Deportivo Alcoyano recibe esta tarde (17:15 horas) al líder Villarreal B inmerso en la peor racha de la temporada, con sólo una victoria en los últimos nueve partidos que han disputado los de Vicente Mir. Dos meses en los que sólo han sumado 9 de los últimos 27 puntos, pero lo más preocupante de esta situación son las carencias que demuestra de cara al gol, con sólo dos dianas anotadas en esta racha de partidos.

«Son uno de los mejores filiales de España, si queremos derrotarles habremos de jugar con una marcha más. No debemos cometer el error de darles la posesión, tiene jugadores de mucha calidad», advirtió el técnico Vicente Mir. Para este partido es alta el mediocentro Frank Omgba, tras perderse los dos últimos por lesión, mientas que todavía no está listo Tomás Ruso. El posible once puede estar integrado por: Miguel Bañuz; Barreda, Fomeyem, Primi y Navarro; Nieto, De Lerma, Anaba y Bryan Reyna; Vicente y Pino.