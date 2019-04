El Alcoyano se juega media permanencia ante el Olot en El Collao EFE ALICANTE. Sábado, 20 abril 2019, 01:16

El Alcoyano afronta su segundo partido consecutivo como local con la intención de olvidar ante el Olot el mal sabor de boca que le dejó el empate ante el Castellón del pasado domingo a falta de dos minutos para la conclusión del partido.

Los de Mario Barrera reciben esta tarde al Olot con la imperiosa necesidad de reencontrarse con la victoria para volver a salir de los puestos de descenso.

Después de varias jornadas con jugadores importantes en la enfermería, el técnico hispano-argentino empieza a recuperar efectivos en esta recta final del campeonato y para este partido tendrá el alta del defensa David Córcoles. A ella se sumó la pasada jornada la vuelta del mediocentro Carlos de Lerma, que jugó la última media hora después de varias semanas en el dique seco. Ahora mismo las únicas bajas son las del defensa Tomás Ruso y el centrocampista Eldin Hadzic.

Barrera destacó el espíritu asociativo que practica el conjunto catalán a la hora de desplegarse en el terreno de juego y apuntó que no será fácil ganarles y que deberán madurar mucho el partido. El técnico adelantó que no se esperan cambios en la alineación y que mantendrá el bloque habitual desde su llegada al banquillo hace aproximadamente un mes. El posible once puede estar integrado por Miguel Bañuz, Primi, Barreda, Navarro, Hermosa, Nieto, Omgba, Anaba, Óscar Díaz, Lino y Braulio.

Será otro partido crucial para que el Alcoyano trate de sumar los tres puntos que le acerquen a la permanencia. El equipo de Alcoy se ha complicado mucho sus opciones para mantener la categoría, aunque ha sumado puntos en las últimas tres semanas. Ahora mismo se encuentra a tres puntos de la salvación cuando sólo quedan cinco jornadas por disputarse, con lo que todo lo que no sea sumar los tres puntos ante el Olot dejaría al equipo alicantino muy lejos del objetivo.