Los abogados del Ayuntamiento descartan que se fraccionaran contratos Los exasesores de Echávarri Lalo Díez y Pedro de Gea llegan a la Audiencia de Alicante con su abogado y algunos conocidos. / efe Los letrados de Asesoría Jurídica afirman que comunicaron a Echávarri que en todo caso sería una «irregularidad administrativa» EFE / C. C. ALICANTE. Jueves, 3 octubre 2019, 00:35

El juicio sobre el caso Comercio sigue en la Audiencia de Alicante y ayer fue el turno de declaración, entre otros, de los abogados a cargo del servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alicante. Los letrados afirmaron que en su opinión «no existió fraccionamiento» en los contratos que son objetivo de investigación y por los que el exalcalde Gabriel Echávarri se sienta en el banquillo junto a dos de sus entonces asesores.

El exalcalde, que también asumía la Concejalía de Comercio, junto a su jefe de gabinete, Eduardo Díez y su asesor Pedro de Gea, se sientan en el banquillo de los acusados como presuntos responsables de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el encargo directo de hasta 25 contratos menores por un importe global de 189.000 euros, entre noviembre y diciembre de 2016. La fiscalía solicita para ellos una pena de 10 años de inhabilitación, mientras que sus defensas piden su absolución.

Ayer, en la tercera sesión del proceso, tanto el letrado jefe del servicio de Asesoría Jurídica, Manuel Cordón, como el letrado asesor de ese mismo servicio, Pablo Núñez de Cela, opinaron que en la tramitación de los 25 encargos en discusión no existió fraccionamiento y que así se lo trasladaron al exalcalde en una reunión celebrada en su despacho para tratar sobre el asunto.

Primera conclusión

Ambos declararon, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que llegaron a esa conclusión después de revisar el informe que habían trazado, primero, el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, y, después, por el asesor Pedro de Gea. Según Cordón, al revisar esa memoria justificativa llegaron a la conclusión «de que pudo haber una irregularidad administrativa pero no fraccionamiento».

En todo caso, explicaron que no lo hicieron constar en ningún dictamen y que tampoco lo reflejaron en el informe que sí elaboraron a modo de consulta a petición del propio interventor municipal, porque no era su cometido emitir conclusiones al respecto. El letrado jefe también señaló que el interventor podía haber emitido un dictamen de reparo contra el pago de esos contratos, lo que habría permitido que se pudiese emitir un informe jurídico para tratar de levantar ese reparo. Sin embargo, no fue así, por lo que se decidió acordar la anulación del procedimiento ordinario y su tramitación como reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder el abono de los servicios que se prestaron.

Tras los dos letrados compareció Yaneth Giraldo, quien fuera portavoz de Ciudadanos en el pasado mandato, que se limitó a explicar que presentó denuncia en fiscalía en relación a los hechos al tener conocimiento sobre ellos.

Después declaró el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, que ejercía como segundo teniente de alcalde y concejal de Contratación en la etapa del tripartito. Bellido explicó que Echávarri le informó a él y al vicealcalde, Miguel Ángel Pavón , sobre la existencia de «un problema administrativo» antes de la reunión de la junta de gobierno en la que se iba a tratar sobre la cuestión.

Turno para las empresas

La ronda de declaraciones se cerró con la comparecencia de varios técnicos municipales adscritos a la Concejalía de Comercio que manifestaron que algunos de los encargos, como el relacionado con la organización de la gala de gremios al Comercio, fueron tramitados por De Gea y que, por ello, se negaron a firmar la aceptación de las facturas. No obstante, la jefa de departamento admitió que ella sí había firmado las tres facturas restantes relacionadas con los premios al comercio y que en años anteriores también se había procedido a tramitar cuatro facturas por separado. El juicio prosigue esta mañana con la declaración de los representantes de las empresas beneficiarias de los contratos.