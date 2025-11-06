El 138 Certamen Internacional de Bandas de Música de València mantiene la alta inscripción de últimas ediciones La participación con una de las cifras más elevadas de los últimos años

El 138 Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València, que se celebrará en el mes de julio en el Palau de la Música de la capital valenciana, mantiene la «inscripción histórica» registrada en últimas ediciones «con importante presencia valenciana, nacional e internacional».

Así lo ha indicado, en un comunicado, el Ayuntamiento de València, que ha precisado que esta es una edición que ha recibido 43 instancias y para la que finalmente se han inscrito 41 bandas. El consistorio ha destacado que esta es «una de las cifras más elevadas de los últimos años» en este certamen, «que sigue la estela del año pasado».

Igualmente, ha resaltado que se mantiene «el récord histórico de siete formaciones en la Sección de Honor, a la que, tras años de ausencia, vuelven formaciones tradicionalmente» participantes en este cita musical.

El ayuntamiento de la capital valenciana ha apuntado que también destaca la presencia de cuatro bandas que ya quisieron participar en el certamen el año pasado y se quedaron en reserva.

La cuantía total de los premios que se otorgarán en 2026, de acuerdo con las puntuaciones del jurado, asciende a 36.500 euros. Esta cantidad se distribuirá en Menciones de Honor para las distintas secciones: Sección de Honor (15.000 euros); Sección Primera (10.000 euros); Sección Segunda (6.500 euros); y Sección Tercera (5.000 euros).

Además, las bandas participantes recibirán aportaciones económicas por tomar parte en el certamen que oscilarán entre los 3.500 y los 12.000 euros, según la sección en la que concursen, ha añadido el consistorio.

A este respecto, ha detallado que «esto implica que se ha aumentado en 1.000 euros la aportación por cada banda participante, lo que supone un total de 27.000 euros más con respecto al año anterior en estas aportaciones».

De las 41 bandas inscritas, 27 son formaciones que llegarán desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana. Además, cinco provienen de diferentes lugares del territorio nacional y nueve son bandas extranjeras procedentes de Colombia, Italia, Países Bajos, Lituania, Hungría y Portugal.

SECCIÓN TERCERA Y SEGUNDA

Las 14 bandas inscritas en la Sección Tercera son: Unió Musical La Nucia (Alicante) (Reserva 2025), Banda Sinfónica Especial de Cajicá (Colombia), Banda Musicale 'Isola di Procida' (Italia), Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci (Italia), Banda de Bullas (Murcia), Asociación Músico-Cultural Banda de Música de Gerena (Sevilla), Banda Filharmònica de la S.M. Ateneu de Manises (Valencia), y Unió Musical de Benicull (Valencia).

A estas se suman la Sociedad Musical La Esperanza de San Vicente del Raspeig (Alicante), la Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques (Valencia), la Unió Artística Musical de Vilamarxant (Valencia), la Unió Musical Santa Cecília de Paterna (Valencia), el Centre Estudi Musical d'Almàssera (Valencia) y la Unión Musical Ilicitana (Alicante).

La Sección Segunda cuenta con un total de 10 bandas inscritas: Associació Banda Simfònica de Reus (Tarragona) (Reserva 2025), Studenten Harmonie Orkest Twente (Países Bajos), Sociedad Musical de Cehegín (Murcia), Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva (Valencia), Banda de Música La Lira de Cheste (Valencia), Societat Musical l'Aliança de Mutxamel (Alicante), Unió Musical de Paiporta (Valencia), Unión Musical de Mislata (Valencia), Círculo Instructivo Musical de Xirivella (Valencia) y Harmonia Societat Musical Alacant (Alicante).

SECCIÓN LIBRE, PRIMERA Y HONOR

La Sección Libre tiene tres bandas inscritas: Lithuanian Symphonic Wind Orchestra (Lituania), Tótkomlós Youth Wind Band (Hungría) y Pentamusa Wind Orchestra (Italia).

Por su lado, la Sección Primera tiene siete formaciones inscritas: Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena (Valencia) (Reserva 2025), Banda Musicale Monastir (Italia), Banda Sinfónica ARMAB (Portugal), Agrupación Musical San Indalecio de Almería (Almería), Societat Musical L'Artesana de Catarroja (Valencia), Sociedad Musical La Primitiva de Rafelbunyol (Valencia) y Unió Artística Musical de Montroi (Valencia).

Las siete bandas inscritas en la Sección de Honor son: Societat Musical d'Alzira (Valencia) (Reserva 2025), Societat Musical L'Artística Manisense (Valencia), Societat Musical Lira Castellonera (Valencia), Unió Musical de Torrent (Valencia), Unió Musical d'Alaquàs (Valencia), Sociedad Unión Musical de Almoradí (Alicante), y Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera (Valencia).

OBRAS OBLIGADAS

Estas serán las obras de interpretación obligada para cada una de las secciones, como ha detallado el consistorio: Sección de Honor, el poema sinfónico expresionista 'Ressorgir' del compositor valenciano Francisco Zacarés Fort; Sección Primera 'Arlequín' de Ernesto Aurignac; Sección Segunda, 'Leyendas del bosque' de Enrique Cárcel Villalba, y Sección Tercera, 'Assur' de Sara Galiana.