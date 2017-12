Zaza no se opera: «Mi rodilla está bien» Zaza se coloca el peto en la sesión de ayer. / jesús signes «Soñar con la Liga es lícito, pero hay equipos más potentes y experimentados que el Valencia», admite el delantero T. C. Sábado, 9 diciembre 2017, 01:07

valencia. Después de escuchar a Marcelino García Toral, había pocas dudas acerca de la idea de Simone Zaza de pasar por el quirófano. El técnico desveló que el ariete sufre una rotura rotura parcial del menisco externo de la rodilla y el valencianismo se preguntó si Zaza frenaría para operarse. Hacerlo significaría estar cerca de dos meses en el dique seco y Zaza no tiene intención alguna de detenerse. «Mi rodilla está bien», zanjó ayer el italiano en 'Tutto Mercatto'. Marcelino le dio la titularidad contra el Zaragoza, en Copa del Rey, y luego también jugó en Getafe. Según el entrenador, la acumulación de minutos no agrava el problema de Zaza. «Se puede fastidiar incluso bajando de la cama», llegó a decir el asturiano.

Los médicos del Valencia saben del problema del delantero desde hace meses y es el ariete quien más empeño ha puesto para convencerles de posponer el asunto hasta junio. «La rodilla está bien, así que ahora no sé qué sucederá a final de temporada. Seguramente hagamos más controles y luego decidiremos qué hacer», reconoció Zaza, que si llegara sano hasta el verano contaría con la 'ventaja' de que Italia no juega el Mundial y por tanto, tendría tiempo para recuperarse en caso de pasar por el quirófano. Precisamente Zaza se perdió la repesca contra Suecia por ese problema en la articulación: «Desafortunadamente, esa semana mi rodilla me gastó otra broma. Tenía un gran deseo de jugar, pero tuve que parar. De lo contrario habría empeorado mi situación».

Indiscutible para Marcelino y uno de los rostros más reconocibles en la transformación del Valencia, Zaza dio las claves para entender el arranque de los blanquinegros. «No hay un único secreto. Hay muchos componentes que provocan lo bien que lo hemos hecho y no hay duda del entrenador. Marcelino ha removido al equipo y motivado a cada uno de los jugadores, nos ofrece mucha seguridad. Y no me olvido del grupo, porque realmente en el Valencia hay un grupo fantástico», explicó Zaza.

Hoy, contra el Celta, el de Policoro volverá a ser titular e intentará romper su mala racha goleadora, ya que lleva cuatro partidos de Liga sin ver portería. El acierto de Simone Zaza es clave para un Valencia que desperdició en Getafe la oportunidad de situarse a un punto del Barça, pero que mantiene el segundo puesto de la tabla y es el gran animador de la Liga. ¿Será suficiente para pelear por el título? Zaza pide calma: «Soñar con la Liga es lícito, pero la realidad dice que hay equipos más potentes y con más experiencia que el Valencia. Sólo debemos seguir así y ya veremos dónde estaremos al final de temporada».

En el repaso que el ariete hace desde que aterrizara en el club de Mestalla hace un año, destaca su resurrección como futbolista y la oportunidad de enfrentarse en el campeonato con Leo Messi y Cristiano Ronaldo: «Son dos monstruos, los mejores del mundo. No podría decir quién es mejor». Zaza también habló de los 'exiliados' del Calcio, como Neto, Murillo y Kondogbia: «Son tipos extraordinarios que no tuvieron suerte en Italia. Ahora muestran aquí lo mejor que tienen».